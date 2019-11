V sobotu se u karet sešlo celkem čtyřiašedesát mužů. „Je to docela málo. Průměrně chodí kolem osmdesáti lidí a rekord byl dokonce 104 hráčů,“ zavzpomínal jeden z organizátorů Jaroslav Stehno.

Jedním z důvodů může být i věk hráčů. „Mladí dnes už mariáš nehrají a neláká je to. Hrajeme to jen my důchodci a bohužel postupně vymíráme. Dneska jsme na začátku skládali poctu třem, kteří nás v minulém roce opustili,“ pověděl Stehno.

Účastníci dopředu nevěděli, s kým budou hrát. Spoluhráče jim organizátoři vylosovali. „Hrály se celkem čtyři hodinová kola. Na začátku měl každý pětadvacet korun a vyhrál ten, kdo měl po všech kolech nejvíce,“ vysvětlil Stehno.

Ačkoliv vítěz dostal nejlákavější cenu, s prázdnou neodešel nikdo. „Rozhodli jsme se, že když jsme ve Vepříkově, budou jako ceny výrobky z vepříka. První cena je vepřová kýta, ale měli jsme to udělané tak, aby si každý účastník něco odnesl,“ popsal Stehno. V ceně startovného byl i oběd, a to vepřový gulášek.

Vepříkovský mariáš se letos konal už dvacátým rokem. „Vždy jsme pořádali jarní a podzimní kolo. Letos na jaře nám ale marodil řezník, takže jsme ho zrušili. A od příštího roku bude naopak jen jarní kolo. Hlavním důvodem jsou především finance,“ posteskl si Stehno.