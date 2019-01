Havlíčkův Brod - Havlíčkobrodský deník zveřejňuje text otevřeného dopisu, který Věra Pilarová zaslala v souvslosti s demolicí pavilonu číslo 10 v areálu havlíčkobrodské nemocnice, hejtmanovi Kraje Vysočina Jiřímu Běhounkovi.

Otevřený dopis Věry Pilarové. | Foto: Deník

Vážený pane hejtmane,

na základě ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se na vás obracím se žádostí o informace, které se týkají stavby nového domova pro seniory v Havlíčkově Brodě na místě bývalého plicního oddělení.

Mám zájem o odpovědi na následující otázky:

1/ Datum, kdy byl ve výběrovém řízení vybrán dodavatel stavby.

2/ Datum právní moci stavebního povolení.

3/ Kdy se začne de facto stavět.

4/ Proč musela být původní budova demolována v takovém předstihu a dodnes se tam nic neděje.

5/ Proč nedošlo k demolici až nyní, kdy bude možné stávající oddělení plicní a LDN přestěhovat do nově zrekonstruovaného pavilonu bývalé ortopedie.

6/ Proč bylo přemístění LDN řešeno na úkor domova pro seniory.

7/ Proč vedení havlíčkobrodské nemocnice nenašlo řešení pro LDN ve vlastních prostorách, ale u těch nejzranitelnějších – našich seniorů. A co je hlavní, u těch, kteří si za pobyt v domově platí, a to nemalé částky.

8/ Proč z vaší strany, jako zřizovatele domova pro seniory, nedošlo v důsledku značně neuspokojivých životních podmínek ke snížení měsíční úhrady seniorů za péči.

Docházím do tohoto domova pro seniory jako dobrovolník a sama vidím ty otřesné podmínky, v jakých tam senioři žijí. Zajímalo by mne, zda jste Vy i vedení nemocnice domov navštívili a sami posoudili podmínky, v jakých senioři žijí a v jakých podmínkách zde musí pracovat i personál domova.

Dne 1. 9. 2016 jste sice domov pro seniory navštívil společně s premiérem ČR, ale to v takové rychlosti, že jste ty hlavní problémy neviděli nebo nechtěli vidět. Měli jste si s panem Sobotkou místo té komedie s kladením základního kamene raději prohlédnout suterén domova, kde klienti mají v pokojích u stropu malá zamřížovaná okna. Nebo jste měli navštívit společný pokoj v bývalé jídelně. Ale tímto byste se asi chlubit nechtěli a pan Sobotka by se asi tak neusmíval.

Vám děkuji, že jste měl tu trpělivost mou žádost přečíst a doufám, že mi na mé dotazy poskytnete uspokojivé odpovědi. A co se týká domova pro seniory, žádám vás, abyste celou záležitost znovu zvážili a pokusili se zpětně seniorům kompenzovat již skoro 6 měsíců trvající neuspokojivé životní podmínky. Ráda bych byla o této záležitosti také informována. Jsem občan, jsem volič a už se nadále nehodlám smiřovat se vším, co mi kdo podsune. Pokud se mi něco nebude líbit – ozvu se. A ozvu se nahlas. Což tímto také činím.

Předem vám děkuji.

Věra Pilarová

Prokopa Holého 3339

580 01 Havlíčkův Brod

tel. 730 846 258