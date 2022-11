Jednou za dva roky vychází tzv. zIndex. Ten sleduje, jak města zadávají výběrová řízení na veřejné zakázky. V kategorii malých měst, tedy měst s veřejnými zakázkami do 300 milionů korun ročně, figuruje i Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

Třebíč letos dopadla nejhůře. Zatímco v roce 2020 se umístila na čtvrté pozici, letos jí patří 88. až 105. místo.

Za ty dva roky značně vzrostl počet zrušených zakázek. Téměř čtvrtina z nich byla neúspěšná a město je muselo vyhlásit znovu. „K zadávání veřejných zakázek přistupujeme stále stejně jako v předcházejících letech, kdy jsme byli hodnoceni výborně. V posledních dvou letech byl patrný nižší zájem firem o zakázky z důvodu kapacity firem či postcovidového stavu,“ myslí si starosta Pavel Pacal o nepříliš lichotivém hodnocení.

Podle něj Třebíč jako jedno z prvních měst začala zakázky nabízet přes systém E-Zak. „Když v E-Zaku podáme zakázku, nikdo se nepřihlásí a my ji zopakujeme, už máme v tom systému záporné body,“ vysvětluje Pacal s tím, že pak město zkoumá trh a oslovuje místní firmy. „Ty by do E-Zaku třeba nešly, protože je to pro ně administrativně náročné. A ony pak tu nabídku v přímém zadání dají. Ale z hlediska zIndexu jsou to záporné body, protože to nevyšlo napoprvé,“ doplňuje starosta.

Naopak na zcela opačné straně tabulky figuruje Žďár nad Sázavou – získal první místo, čímž zopakoval úspěch z předchozího klání. Jeho starosta Martin Mrkos ale i tak vidí spoustu věcí ke zlepšení. Třeba v oblasti ekologie. „Například, aby stavební firma využívala recyklované materiály než nově vytěžené zdroje. Nebo snížila prašnost a hluk při stavbě. Nebo ať dodavatel využívá dřevo z udržitelných porostů, eticky získané zdroje, k přírodě šetrné prostředky, férově placenou práci lidí hůře uplatnitelných na trhu práce. V tomto bych naše město rád posunul,“ objasňuje Mrkos.

Velký skok kupředu se povedl Havlíčkovu Brodu. Ten předloni byl loni šestasedmdesátý, letos skončil dvanáctý. „Asi díky tomu, že při zadávání veřejných zakázek postupujeme vždy transparentně, nediskriminačně a volíme přiměřené kvalifikační podmínky. Moje poděkování patří vedoucím odborů i všem ostatním zaměstnancům, kteří zakázky vypisují a odvádějí skvělou práci,“ domnívá se havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal.

Naopak Pelhřimov dlouhodobě končí na spodních pozicích. Minule byl dvaadevadesátý, letos skončil na 115. až 218. příčce. Důvodem je závažné porušení zákona – alespoň dle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Podle tajemníka Městského úřadu Pelhřimov Jana Machyána se ÚOHS nelíbí zakázka na zpracování lesních hospodářských osnov pro období 2021 až 2030. „Město Pelhřimov se s rozhodnutím ÚOHS neztotožňuje. Snažili jsme se využít zákonné prostředky pro svoji obranu,“ říká Machyán s tím, že Pelhřimov chce do budoucna u některých zakázek třeba zohledňovat kvalitu předchozích prací namísto nejnižší ceny.

Hodnocení měst Vysočiny v zIndexu 2022 – okresní města

Tabulka vysočinských měst dle hodnocení zIndexu.Zdroj: zIndex.cz