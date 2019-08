„Je to úžasný pocit. Ale jestli byla krajská soutěž maturita, tak ta celostátní bude státnice na vysoké,“ reagoval bezprostředně po vyhlášení výsledků starosta obce Miloš Starý. Jak dodal, cílem účasti v soutěži bylo představit komisi obec Sobíňov tak, jaká opravdu je, bez zbytečného divadla. Obec zvítězila podle porotců soutěže díky ukázkové péči o zeleň, historické a kulturní dědictví, příkladné práci v oblasti plánování a podpoře mezigeneračního soužití.

Je to všechno hlavně v lidech

„Obec tvoří vždycky a především lidé,“ zdůraznil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. A starosta Sobíňova mu dává za pravdu. „Bylo to úžasné, jak se obec dokázala v soutěži semknout a táhnout za jeden provaz,“ konstatoval Miloš Starý a prozradil, že obecní úřad nechal pro obyvatele vyrobit za odměnu asi dvě stovky triček v kombinaci barev sobíňovského praporu a znaku. Díky tomu bylo na první pohled v areálu sportovního hřiště jasné, kdo je místní.



Do modrého trička se znakem kohouta se oblékl například Jaroslav Jelínek. „Já v Sobíňově žiju od narození. Líbí se mi tady moc a nikam bych se nestěhoval. Myslím, že obec má co nabídnout každému bez rozdílu generace. Starším klid, přírodu, čisté prostředí, mladým sport a zábavu. Za největší plus považuju dobré mezilidské vztahy,“ prozradil Jelínek. Obec Sobíňov získala v minulosti v soutěži už diplom za podporu využívání volného času, oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělců a zelenou za péči o životní prostředí.

Vítězství v soutěži Vesnice roku znamená nejen popularitu, ale také výhru milion korun. Jak obec peníze použije, zatím starosta neví. „Čekáme hlavně, jak dopadnou žádosti o dotace, kterých jsme si podali hned několik. Aktuálním tématem k diskuzi je stav silnic, řešit chceme pouliční osvětlení, potřebovali bychom novou hasičskou zbrojnici a rekonstrukci školní kuchyně,“ nastínil starosta určité možnosti.



Soutěž Vesnice roku se koná od roku 1995, vyhlašuje ji Ministerstvo pro místní rozvoj společně s celou řadou institucí. Počet soutěžících obcí stoupá, letos jich bylo 206 v celé ČR, v Kraji Vysočina konkrétně 15. U příležitosti výročí založení soutěže vydal podle hejtmana Jiřího Běhounka Kraj Vysočina publikaci se seznamem zúčastněných obcí a jejich historií.

„Já sám pocházím z vesnice a mám radost, jak se náš venkov mění k lepšímu, protože každá jednotlivá obec je kamínkem do celkového obrazu o naší zemi,“ zdůraznil senátor za ČSSD Milan Štěch. Europoslanec Stanislav Polčák (STAN) se den před vyhlášením výsledků soutěže v Sobíňově ubytoval v karavanu a na adresu obce nešetřil chválou. „Přejeme si, aby vesnice žily, na příkladu Sobíňova je vidět, že to jde. Nechceme aby Česko byla jen čtyři velkoměsta a venkov se vylidňoval, což se bohužel stává,“ podotkl europoslanec.