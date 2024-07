Obec Kámen není proti, aby na jejím katastru větrné elektrárny stály. O stavbě první elektrárny v minulosti rozhodlo zastupitelstvo. „Co to přinese, ukáže čas,“ konstatoval tehdy zdrženlivě starosta obce Kámen Václav Bárta. A čas ukázal. Nejdřív si někteří lidé stěžovali. Psali petici, že elektrárna je nesmysl. Že hyzdí obec a bude plašit zvěř. Ale pak si zvykli.

„Zájem o stavbu větrníků má například firma Jipocar, která chce stavět u Habrů, stejně jako skupina ČEZ,“ řekl Deníku. Naposledy zastupitelé obce Kámen jednali v polovině června o smlouvě se společnosti EnVys – Energie Vysočiny s.r.o. a vzali ji na vědomí. Podle vyjádření společnosti EnVys je celá záležitost ve fázi jednání a konkrétní rozhodnutí nepadlo. K možné stavbě by došlo s ohledem na úřední postupy a povolení až za několik let.

Dneska už někteří lidé přítomnost vrtule skoro nevnímají. „Obec Kámen je pěkná. Je tu klid a jsem tu spokojená. Vrtule mi nevadí,“ řekla při návštěvě Deníku Soňa Valentová. Vrtule si už nevšímají ani provozovatelé místního hostince. Nemají na to čas. Starosta místních hasičů Michal Koubek na dotaz Deníku reagoval: „K tomu se nebudu vyjadřovat.“

Větrná elektrárna stojí za kopcem. Z centra obce ji není vidět. Větrné elektrárny jsou pro obec přínosem do rozpočtu. Od majitelů elektrárny dostává nyní Kámen každý rok do rozpočtu pětasedmdesát tisíc korun. V současné době energetické společnosti už nabízejí miliony. Větrné elektrárny budou nad obcí Kámen podle místostarosty stát tak nejdřív za pět let.

Větrné elektrárny stojí na Havlíčkobrodsku jen v obci Věžnice. Předběžnou dohodu o budování větrných elektráren podepsalo se společností ČEZ město Přibyslav. Až šest kusů větrných elektráren chtěla před čtyřmi lety v lokalitě u obcí Brzkov a Polná stavět firma z Karlových Varů.

„V žádném případě, větrné elektrárny mají negativní vliv na životní prostředí a působí prudké změny klimatu,“ zdůraznil starosta obce Brzkov Aleš Bořil přesto, že společnost nabízela obci peníze. Starosta Bořil poukázal na případ z doby zhruba před pěti lety, kdy obec Brzkov postihla dvě silná krupobití za sebou. Stavbu elektrárny v Puklicích u Jihlavy zase zakázal krajský úřad.