Větrníky nejen u Věžnice. Kde jinde na Vysočině je chtějí?

Jak upřesnil, je to už dlouho, podrobnosti si nepamatuje, ale nabídka byla lákavá. „Jedna elektrárna by nám mohla pokrýt roční rozpočet obce. Jak je to dneska, netuším, neznám podrobnosti, ale názory lidí na stavbu elektráren se dost mění,“ dodal Augustin s tím, že při rozhodování je potřeba posoudit, jaký zisk to bude pro obec mít.

Že by stavba větrných elektráren mohla Oudoleni vytrhnout finanční trn z paty, nejde podle Augustina tvrdit. „Pokud vím, tak rozpočet na čistírnu a kanalizaci je pro obec sto milionů korun. Roční obrat obce je aspoň desetkrát nižší. Jak by nám pomohly větrné elektrárny to nevím, neznám podrobnosti nabídky,“ poznamenal.

Pavel Stránský z Oudoleně odborník na elektroinstalace je jednoznačně proti. „Myslím si, že větrné elektrárny do tak malého regionu, jako je náš, nepatří,“ řekl Deníku.

Starosta sboru oudoleňských dobrovolných hasičů Karel Kubát upozornil, že Oudoleň není jediná, kdo dostal nabídku, aby větrné elektrárny stály na jeho katastru. „Pokud vím, to samé řeší v Jitkově. Jestli v Jitkově řeknou ano, tak budou elektrárny stát kousek od nás. Budeme se na ně dívat a nic z toho nebudeme mít,“ poznamenal Kubát.

Sportovec Zdeněk Ondráček větrné elektrárny u Oudoleně nechce. „Měli jsme na tohle téma veřejné setkání na obci.To co jsem viděl a slyšel, mě nepřesvědčilo,“ konstatoval. Jak dodal, doufá, že obec na téma větrné elektrárny vypíše referendum. „Jedná se o záležitost, která není otázka několika let. Jde o rozhodnutí, které poznamená několik generací. Proto doufám, že si to devět lidí nenechá pro sebe,“ zdůraznil.

Oudoleň ale už nejméně tři roky řeší, kde vzít peníze na stavbu čističky odpadních vod a kanalizaci. Ceny rok od roku rostou. Obec nemá veřejnou kanalizaci, má pouze kanalizaci dešťovou, která svádí dešťové vody do Oudoleňského potoka. To ale neodpovídá novele zákona o vypouštění odpadních vod. Tak obec hledá cesty, jak problém řešit a uspořádala anketu. „Chceme velkou centrální čistírnu a kanalizaci. Ne malé čističky u domu,“ vzkázali obyvatelé obce Oudoleň úřadu.

Centrální kanalizace a velká čistírna stojí ale desítky milionů korun. Ty Oudoleň nemá a musela by se zadlužit na léta. Že by problém vyřešily větrné elektrárny, je podle starostky zatím zbytečná debata. „Nebudu se k tomu zatím vyjadřovat,“ zopakovala Deníku starostka.