Brzkov - Až šest kusů větrných elektráren chce v lokalitě u obce Brzkov a Polná stavět společnost Meridian Nová energie z Karlových Varů se sídlem v německém Suhlu. V žádném případě, větrné elektrárny mají negativní vliv na životní prostředí a působí prudké změny klimatu, zdůraznil starosta obce Brzkov Aleš Bořil, přesto že společnost nabízí obci peníze. Starosta Bořil poukázal na případ z doby zhruba před pěti lety, kdy obec Brzkov postihla dvě silná krupobití za sebou.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Dvě silná krupobití tehdy vyplavila Brzkov na Jihlavsku několikrát za sebou a viníkem mohou být podle Bořila větrné elektrárny za kopcem, které patří obci Věžnice.

Šlo o dvě zvlášť silné změny počasí, kdy horký letní den ukončila silná bouřka doprovázená krupobitím. Škody šly podle starosty tehdy do do statisíců. Majitelům některých nemovitostí kroupy zničily zahradu, skleníky, pozemky zaplavilo bahno. Obyvatele Brzkova překvapilo, že živly řádily jen u nich, přitom o pár kilometrů dál ani nekáplo. „tehdy jsem prohlásil, že vrtule větrných elektráren k nám přinášejí krupobití. Byl jsem za to pranýřován, ale dnes mám k ruce i odbornou studii, která to potvrzuje,“ vzkázal Deníku starosta Bořil a zaslal se vzkazem i příslušnou zprávu.

Podle starosty Bořila mu dávají za pravdu data v médiích, která se opírají o studii amerických vědců, naměřená na největších větrných farmách v Texasu. Rozruch kolem informace, že větrné elektrárny způsobují oteplování planety, spustil vědec Liming Zhou z University of Albany; ten publikoval krátkou studii v magazínu Nature Climate Change, v níž analyzoval družicová data pro západ centrálního Texasu.

V této oblasti se nacházejí 4 větrné farmy, které patří k největším na světě. Zjistilo se, že se v letech 2003 až 2011 povrchová teplota v bezprostřední blízkosti větrných farem v Texasu zejména v nočních hodinách poměrně zvýšila, protože větrné turbíny přesunuly teplejší vzduch z atmosféry dolů blíže k zemi. „Tyto změny, pokud se týkají rozsáhlé oblasti, mohou mít znatelný vliv na lokální až regionální počasí a klima,“ tvrdí vědec.

Proti těmto závěrům se postavila Česká společnost pro větrnou energii, podle níž jde o špatnou interpretaci vědecké práce. K promíchání vzduchu dochází jen v těsné blízkosti větrné farmy, a jak uvádí i sám autor studie, jedná se především o vliv lokálního významu. „Míchaní teplého a studeného vzduchu větrnou elektrárnou má na globální klimatické změny asi stejný vliv, jako když si doma otevřete ledničku, a do kuchyně vám zavane proud studeného vzduchu,“ říká předseda ČSVE Michal Janeček. „Kdybychom postavili na území naší republiky jednu větrnou elektrárnu vedle druhé, vejde se jich tady asi 12,5 milionu, a ty bychom ještě museli postavit na kilometrových sloupech, abychom se dotkli mraků a ovlivnili klima. Ve skutečnosti stojí v ČR elektráren jen 150, nejvyšší z nich je vysoká 150 metrů,“ vyvrací představu o změně klimatu elektrárnami Janeček.

O škodlivosti větrných elektráren a „pádu“ ekologické modly informují podle starosty Brzkova různá média naše i zahraniční. Kritici z řad ochránců přírody již dříve upozorňovali na škody, které turbíny způsobují ptákům a netopýrům. List Daily Telegraph k tomu dodává, že v Británii klesly v některých lokalitách v blízkosti větrných farem ceny nemovitostí natolik, že se staly neprodejnými a vlastníci je opustili. Vliv větrníků na počasí opatrně přiznali i někteří čeští meteorologové, třeba Dagmar Honsová. Podle nich může místo, kde se zastaví bouřka, ovlivnit právě vysoká zástavba. Údaje potvrzují, že při určitém proudění krupobití vždy zasáhne jih Prahy, kde je vysoká zástavba,. Podobné to může být podle Honsové i s větrnými elektrárnami, které dosahují až do stometrové výšky. "Navíc v okolí větrných elektráren dochází ke zvýšené ionizaci vzduchu, který pak přitahuje bouřkový elektrický náboj," dodala Honsová.

Starostovi Brzkova vadí v souvislosti s elektrárnami z Věžnice také negativní světelné efekty. „Když jde slunce v létě směrem na západ, máte doma střídavě hned světlo, hned tmu a to je velice nepříjemné. Ve větru se to může otáčet až šestnáctkrát za minutu,“ konstatoval Aleš Bořil. Střídání světelných efektů může mít opravdu podle psychologů na některé citlivé lidi negativní vliv.

S myšlenkou stavby větrných elektráren přišel do Věžnice bývalý starosta Josef Málek. Podle jeho názoru jsou to nesmysly. Větrníky jsou za obcí jenom dva a navíc jejich nejvyšší bod je ve 127 metrech. „Nedovedu si představit, že by mohly za to, že v Brzkově padají kroupy," konstatoval Málek , když se začalo o možné škodlivosti větrníků mluvit.