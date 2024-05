Dotaz ve zkratce zněl: Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Oudoleň podniklo další kroky, které budou směřovat k podpoře výstavby větrných elektráren a s tím související přijetí finančních prostředků od společnosti Čez?

Ankety se zúčastnilo 222 lidí. Z toho 142 řeklo ne, pro bylo 80. Podle Václava Augustina se téma výstavby větrných elektráren v Oudoleni neřeší poprvé. „První nabídka přišla už před třiceti lety. Tehdy jsem byl starostou. Nabídka mě zaujala a byl bych pro, ale udělali jsme v obci referendum a obyvatelé řekli ne,“ vzpomněl si Augustin.

Sportovec Zdeněk Ondráček větrné elektrárny u Oudoleně nechce. „Měli jsme na tohle téma veřejné setkání na obci. To co jsem viděl a slyšel mě nepřesvědčilo,“ konstatoval. Jak dodal, doufá, že obec na téma větrné elektrárny vypíše referendum. „Aktivní přístup je pro nás zásadní a velmi důležitý k dalšímu plánování a rozhodování v dané problematice. Rozumíme tomu, že téma větrných elektráren může vyvolávat různé názory a emoce. Jsme si vědomi, že každý má právo na svůj názor, což představuje zájem o budoucnost naší obce,“ komentovala výsledek ankety starostka Blanka Zvolánková.

Oudoleň je členem Svazku obcí Přibyslavska. Lídr svazku město Přibyslav ale podepsalo dohodu se společností Čez o budoucí spolupráci. O elektrárny má zájem.

