Dohodněme se rozumně. S takovým návrhem přišel starosta Přibyslavi Martin Kamarád. „Představa, že ve výstavbě větrníků bude chaos, se mi moc nelíbí a asi nejen mě. S obnovitelnými zdroji budoucnost počítá, proto by bylo rozumné se dohodnout, jakým způsobem se k tomu postavit,“ vysvětlil Kamarád. Starosta také navrhl uzavřít s energetiky dohodu.

„Ta by řešila, kde budou elektrárny stát a jaké finanční výhody z nich budeme mít. Byla by závazná i pro další zájemce, kteří chtějí v budoucnu elektrárny u nás stavět,“ dodal starosta Přibyslavi.

Jak zdůraznil, dohoda by řešila i palčivé otázky, které si obce dávají už teď. „Pokud vím, větrné elektrárny řeší v Jitkově. Jestli tam řeknou ano, tak budou elektrárny stát kousek od nás. Budeme se na ně dívat a nic z toho nebudeme mít,“ řekl nedávno Deníku například starosta sboru oudoleňských dobrovolných hasičů Karel Kubát.

Podle starosty Přibyslavi Kamaráda by dohoda řešila i tyto situace například formou kompenzací, kdy majitel elektráren by vyplácel určitý podíl obcím, kteří elektrárny nechtějí, ale mají je díky sousedům skoro pod okny. Ovšem dotovaná obec nebude sousedům ve stavbě vrtulí bránit.

Svůj návrh představil na jednání Svazku obcí Přibyslavska. Ze sedmnácti přítomných zástupců obcí bylo čtrnáct pro dohodu. Další se zdrželi. Důsledně proti byl jeden hlas.

Proti větrným elektrárnám protestuje od začátku starosta Brzkova na Jihlavsku Aleš Bořil. Odmítá i dohodu. „S nápadem přišel starosta Kamarád. Uvařil polévku pro všechny. Já ale mám odpovědnost vůči obyvatelům Brzkova, kteří větrné elektrárny nechtějí. Jsou to stavby ne na deset, ale na sto let. Máme už negativní zkušenost s elektrárnami ve Věžnici,“ vysvětlil Bořil.

Dohodnout se je podle Kamaráda dobrá myšlenka, ale starosta upozorňuje i na možné komplikace. „Vedení obcí musí takové rozhodnutí probrat se zastupiteli a netuším, jaké budou výsledky,“ poznamenal.

Například obec Velká Losenice na Žďársku na nic nečekala a dohodu s energetiky podepsala. Ti postaví za obcí asi čtyři stožáry.

Starosta Nížkova na Žďársku Bohuslav Musil se hlasování zdržel. „Nejsem pro ani proti elektrárnám, ale myslím, že na podpisy dohod s konkrétními investory je čas. Vyjádřit by se měl i Kraj Vysočina s ohledem na ochranu životního prostředí a obyvatelé obcí by měli o stavbě hlasovat,“ řekl Deníku Musil.

Ale ani jednotliví obyvatelé obcí nejsou zajedno zda stavbu elektráren odsouhlasit, nebo naopak.

Jednoznačně proti se staví Miroslav Nedělka. Elektrárny v kraji nechce. „Vysočinu už dostatečně zničil kůrovec. Teď ještě elektrárny. Jsem z Velké Losenice. Tam starosta už s elektrárnami souhlasil. Je to směšné. Už to, kolik ČEZ obci za tu hrůzu nabízí. Je to almužna ve srovnání s tím, kolik na tom firma vydělá,“ prohlásil.

Pavel Stránský z Oudoleně, odborník na elektroinstalace, je jednoznačně proti elektrárnám. „Myslím si, že větrné elektrárny do tak malého regionu jako je náš, nepatří,“ řekl Deníku Stránský.

Další lidé váhají. „Velkou radost z elektráren nemám. Jsem z rodiny myslivců. Zajímá mě, jaký vliv budou mít elektrárny na zvěř a přírodu a kde budou stát. Pak si udělám vlastní obrázek,“ řekla Deníku po posledním setkání s energetiky v Přibyslavi Eva Klementová.

Společnost ČEZ obnovitelné zdroje navštívila postupně na Vysočině jednu obec za druhou a s dohodami nemá problém. Větrná energie je podle zástupců firmy hudba budoucnosti. Uhlí se nevyplácí a vodní elektrárnu už zřejmě u nás nikdo nepostaví. „Smlouva o spolupráci je jen prvním krokem. Umožňuje dále posuzovat vhodnosti lokality, ale neznamená automaticky, že se elektrárny začnou stavět,“ vysvětlil projektový manažer Pavel Prchal.

Jak upřesnil, s jednotlivými obcemi chce energetický gigant založit společný podnik s pětiprocentním podílem obce a pozicí jednatele pro zástupce obce. To obcím umožňuje vidět do celého průběhu procesu přípravy. Doba přípravy výstavby včetně získání stavebního povolení může být pět i více let v ideálním případě. V horším případě stavba nemusí začít vůbec. „Vysočina je ale pro větrné elektrárny velmi vhodná s ohledem na vysokou větrnost,“ zdůraznil Prchal.

V současné době stojí na Havlíčkobrodsku dvě větrné elektrárny u obce Věžnice, třetí u obce Kámen, kde se větrné lopatky točí už šestnáct let. Byla první na Havlíčkobrodsku. Podle starosty Václava Valy o další větrné elektrárně, kterou tam chce stavět soukromá firma, už jednalo obecní zastupitelstvo. „Nejsme proti stavbě a pokud vím, nikdo z obyvatel obce si nestěžoval,“ poznamenal starosta.