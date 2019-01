Brzkov – Až šest kusů větrných elektráren chce v lokalitě u obce Brzkov a Polná stavět společnost Meridian Nová energie z Karlových Varů se sídlem v německém Suhlu. V žádném případě, vzkazuje starosta obce Brzkov Aleš Bořil, přesto že společnost nabízí obci peníze.

"Větrníky" na Medvědí hoře v Jeseníkách | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Podle dokumentu, který starosta Aleš Bořil poskytl Deníku, společnost nabízí uzavření nájemní smlouvy na minimálně 20 let a to buď s fixní roční platbou do výše 300 tisíc za každou elektrárnu nebo procentuální podíl na obratu ze skutečné výroby a ještě zvláštní roční paušál za užívání přístupových cest.

„Nechceme u nás žádné elektrárny, stačí ty v sousední Věžnici. Nejdřív u nás chtějí těžit uran a teď ještě tohle,“ stěžuje si brzkovský starosta s obavou že odpor obce nic nezmůže. „Obáváme se, že větrníky povolí kraj,“ konstatuje starosta. Podle jeho názoru mají větrníky negativní vliv na kvalitu života v obci a narušují i ráz počasí.

Další místa kde by měly větrníky stát je Polná a Nížkov, ale ani tam je nechtějí. Výjimkou je obec Věžnice. Tady větrné elektrárny stojí už asi 10 let. Jsou majetkem společnosti ČEZ. Provozovat je chtěla dokonce sama obec. „Elektrárny přinášejí do rozpočtu obce asi 450 tisíc ročně. Chtěli jsme je provozovat sami, ale nepodařilo se nám stavbu financovat ani získat úvěr,“ vysvětluje bývalý starosta Josef Málek, který s tímto nápadem přišel.

Podle současného starosty Davida Drahoše ale dvě větrné elektrárny stačí, další už Věžnice nechce. Na Havlíčkobrodsku jsou větrné elektrárny u Věžnice a u obce Kámen. Na Vysočině je jich sedm.