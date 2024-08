Bude referendum? Aspoň tři větrné elektrárny chce stavět u Počátek na Pelhřimovsku energetická společnost z Brna. V anketě ale většina obyvatel Počátek hlasovala proti elektrárnám. Radnice mluvila o referendu.

To se nakonec konat nebude, ale radní chtějí podle tajemníka Tomáše Dufka názor obyvatel znát. „Rozhodli jsme na zastupitelstvu, že referendum se konat nebude. Místo něho jsme vyhlásili anketu. Je to z úředního hlediska jednodušší. Chceme vědět, jaký mají obyvatelé Počátek na elektrárny názor a podle toho budeme postupovat,“ řekl Deníku Dufek s tím, že výsledky referenda jsou závazné, i kdyby přišlo hlasovat jen deset lidí. Anketa se uskuteční v době konání voleb do krajského zastupitelstva.