Obyvatelé, kteří v ulici trvale žijí a podnikají, mají dokonalý přehled o aktuální situaci. Někteří z nich se o výsledky pozorování několikadenního života s obchvatem s Deníkem podělili.

Brod má jihovýchodní obchvat: Humpolecké ulici moc neulehčí, míní lidé

Změnu k lepšímu zaznamenal třeba zámečník Petr Novotný, který ze své provozovny vidí na ulici denně. „Určitě se doprava na ulici zlepšila. Aut jezdí méně,“ říká Deníku a dodává, že se dopravní situace zlepší ještě víc pokud se podaří obchvat u Šmolov.

Toho si všimla i Hana Kocmanová, která má na Humpolecké obchod s dětskými oděvy. „Nejsou takové kolony a nejezdí tolik aut co dřív,“ pochvaluje si.

Také ona by si přála otevření obchvatu u Šmolov, ale nevěří, že se to v brzké době podaří. „Škoda, že se tam lidé mezi sebou nedohodnou. Nám tady by to moc pomohlo,“ povzdechne si.

Obchvat Šmolov by byl pro Humpoleckou ulici prospěšný, poslední zbytky těžké nákladní dopravy by se ulici vyhnuly. To si myslí i Jaroslava Dalíková ze zámečnictví a opravny kol. „Přes naši ulici jezdí ještě pořád kamiony od Humpolce. Kudy mají jezdit, když není obchvat, ale jinak je u nás v ulici doprava určitě lepší než dřív,“ zdůrazňuje.

Větší klid v ulici Humpolecká vítají i provozovatelé restaurace Formanka, stejně jako Michal Voháňka, který na Humpolecké vlastní obchod s potřebami pro zvířata.

Jak popisuje Deníku, pravidelná dopravní zátěž mu kazila i podnikání. „Mám na mysli ty dlouhé nehybné kolony od Humpolce i v opačném směru. Mám obchod hned u silnice. Když přijeli zákazníci autem a potřebovali naložit pytle s krmením, neměli kde parkovat, a tak jeli pryč,“ vysvětluje.

Jak dodává i z jeho pohledu by byl obchvat u Šmolov pro klid na Humpolecké ideální, ale nevěří že to bude rychle.

O jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu kolem místní části Šmolovy bude radnice v Havlíčkově Brodě usilovat i v novém roce. Jeho podoba má v současné době už šest variant.

Nová verze pátá vychází z varianty 4 a vede silnici od Selské jizby směrem na Michalovice. Na brodské radnici vyvolala nadšení, ovšem Lípa zůstává striktně proti a chce se bránit.

„Je to nejoptimálnější možná varianta obchvatu. Vyhýbá se zástavbě, je nejkratší, vede po většinu délky v zářezu a obsahuje jen dva kratší mosty. Komfortně je řešeno napojení na silnici na Lípu mimoúrovňovou křižovatkou, která je pro řidiče pohodlnější,“ uvedl k výsledku havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal.

Aktuálně je ještě verze šestá, kterou podle starosty podporuje Ředitelství silnic a dálnic ŘSD). Zastupitelé budou o budoucí podobě obchvatu jednat i po novém roce, vhodné varianty nabídnou ŘSD, které si vybere tu nejlepší.