„Vše záleží na tom, zda se nám podaří získat dotaci,“ uvedl starosta obce Miloš Starý.

V podstatě nezůstane kámen na kameni. „Budovu chceme zateplit, udělat novou fasádu, vyměnit střešní krytinu a kompletně přejít na ústřední topení. Změní se i pošta, která sídlí v přízemí a v současné době je opravdu velmi malá. V neposlední řadě tady pak vzniknou prostory na archiv, které nutně potřebujeme, protože dokumentů přibývá,“ popsal Starý.

Další místnosti pak přibudou v podkroví. „Doteď bylo prázdné. V budoucnu by tyto prostory mohly využívat místní spolky nebo třeba senioři. Kromě toho by se tam mohly konat i různé přednášky,“ nastínil sobíňovský starosta a doplnil, že budova se stane bezbariérovou.

Náklady na rozsáhlou rekonstrukci dosáhnou téměř deseti milionů korun. Většinu by měla pokrýt dotace. „Když to klapne, bude to fajn. Když ne, nic se neděje a zažádáme zase za rok. Po loňském roce, kdy jsme s naším rozpočtem udělali investice za dvaadvacet milionů musíme také trochu zvolnit,“ zasmál se Starý.

Pro jistotu už ale mají vybrané místo, kde v případě zahájení oprav najdou dočasné útočiště. „Je jasné, že to tady budeme muset opustit. Přestěhujeme se do kulturního domu. Nebude to jednoduché, ale po letošku už víme, že zvládneme i zdánlivě nemožné,“ dodal s úsměvem Starý.