Do makovice předtím horolezci vložili schránku se vzkazem pro budoucnost. Ve schránce jsou dokumenty z 19. století, které tam byly už v době, kdy musel být kříž odstraněn. Nově tam zástupci města a farnosti vložili ještě současné peníze, noviny, městský zpravodaj, flashdisk s nahrávkou vánoční mše ale také roušku a respirátor. Podle děkana Sandtnera upevnění kříže přijde asi na 200 tisíc, z toho nejdražší je jeřáb. Kostelní věž společně s křížem měří víc než 50 metrů.

Kříž se nahnul a musel být odstraněn. Nahoru na věž už opravený kříž dopravila skupina horolezců Tomáše Kubiase s pomocí speciálního jeřábu. Horolezci nejdřív na kopuli upevnili takzvanou hrotnici, na ni pak usadili měděnou makovici a teprve pak litinový kříž. „Takovou práci děláme možná jednou do roka,“ poznamenal Kubias.

/FOTO/ Jedinečná podívaná. „Vzal bych sem školní děti, aby si to pamatovaly,“ prohlásil děkan Pavel Sandtner. Po dlouhé době se vrátil zpátky na věž kostela Narození svatého Jana Křtitele v Přibyslavi litinový kříž, který odtud zmizel skoro před třemi roky, protože jeho ukotvení poškodil mráz, déšť a vítr.

