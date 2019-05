„Hlavním účelem je, aby si odsouzené měly možnost vyzkoušet pracovní pohovory na pracovní pozici, aby si vyzkoušely, jak zaměstnavatel reaguje na to, když otevřeně mluví o své trestné minulosti, a zároveň jim chceme pomoci zvýšit své šance u pracovního pohovoru. Tato akce je ale prospěšná i opačně, protože snižujeme předsudky ze strany zaměstnavatelů,“ přiblížila akci garantka programů ve vězeních Gabriela Hendlová.

Dříve byly pohovory určené pro ženy, které už byly z vězení propuštěny. Přímo do ženské věznice se akce přesunula úplně poprvé. „Na svobodě tyto pohovory děláme pravidelně. Loni jsme je začali pořádat v mužských věznicích a v ženské věznici jsme vůbec poprvé. Musím říct, že světelská akce je největší, jak do počtu zájemkyň, tak do počtu zaměstnavatelů,“ vyzdvihla Hendlová.

Akce prý u žen splnila očekávání a ohlasy na ni byly kladné. „Řekla bych, že byly nadšené. Prý se na pohovory moc těšily a některé se dokonce hlásily ještě včera, ale to už bohužel nebylo možné,“ líčila manažerka komunikace se zaměstnavateli Renata Hovorková.

To potvrzuje i jedna z odsouzených, která si vyzkoušela přijímací pohovor u firmy Globus. „Slečny byly moc příjemné. Kdybych v budoucnu dostala šanci v Globusu pracovat, tak bych to určitě zkusila,“ podělila se o své dojmy Veronika Strachová.

O práci měla zájem také Petra Hoduláková. „Já jsem si vyzkoušela pohovor u firmy Compass Group a jsem z něj opravdu nadšená. Byli moc vstřícní a jednali s námi naprosto normálně. Myslím si, že je to vhodná pozice pro ženy, které jdou ven z výkonu trestu, protože v tomto oboru pracujeme i tady. Navíc já jsem původně kuchařka, proto jsem si vybrala právě tuto firmu a po propuštění je budu určitě kontaktovat,“ svěřila se žena, která se do vězení dostala za majetkovou trestnou činnost.

Pro některé ženy se z pohovoru nanečisto stal skutečný pohovor. Zaměstnavatelé jim totiž nabídli práci hned v úterý. „Často se stává, že zaměstnavatelé, které tu máme, bývalé vězeňkyně skutečně i zaměstnávají, takže jim už dnes mohou nabídnout pracovní pozici ve své firmě,“ popsala Hovorková.

Rubikon spolupracuje se zhruba pěti sty zaměstnavateli. Do světlé jich v úterý přijelo jedenáct. „Například tady máme zástupce dopravní firmy Arriva, která s námi dlouhodobě spolupracuje, je tady Compass Group, což je gastronomická společnost. Z úklidových služeb tady máme zástupce firmy CDV služby. Ta nabídka je opravdu pestrá,“ vyjmenovala Hovorková.

Právě zmíněná úklidová firma má zkušenosti se zaměstnáváním trestaných. „S Rubikonem spolupracujeme už roky a za určitých podmínek nemáme problém bývalé odsouzené zaměstnat,“ řekl zástupce firmy CDV služby Zdeněk Modálek. „Pro mě už jsou toto několikáté pohovory, ale musím říct, že je tady příjemnější prostředí než v mužských věznicích,“ zasmál se.

Přesto v určité oblast nabídky zaměstnání chybí. „Je velmi těžké najít uplatnění pro kandidátku, která je více vzdělaná, umí jazyky, ráda by pracovala například v administrativě. V této oblasti je stále vidět ta bariéra zaměstnavatelů vůči trestaným,“ všimla si Hendlová.