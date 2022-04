Věžnice patří už rok pod Havlíčkův Brod a tak to zůstane

Problémy s cestováním do Brodu nemá například Zuzana Nechvátalová, která pracuje v místním pečovatelském domě. „Naši obyvatelé, pokud potřebují jet k lékaři do Jihlavy, ošetří je bez problémů. Já jsem jezdila na úřad do Jihlavy a teď patříme pod Havlíčkův Brod. Nevadí mi to. Důležité pro mě je, jestli mi dotyčný úřad vyhoví,“ poznamenala.

Obec Věžnice leží v údolí Šlapanky na konci havlíčkobrodského okresu. Přes kopec je Polná, která patří do okresu Jihlava. Lidé z Věžnice jezdili na úřad vždycky do Polné. Jenže pak se v rámci úspor velká část úřední agendy přesunula z Polné na magistrát v Jihlavě. A s ní i veškeré záležitosti týkající se Věžnice.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkObec tak musela řešit dilema. Buď Věžnice zůstane havlíčkobrodská a bude jezdit na úřady do Brodu nebo bude Jihlavská, ale pak si musí změnit jméno. „Dvě obce stejného jména v jednom okrese jsou matoucí,“ vysvětlil to tehdy Deníku ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy ministerstva vnitra David Sláma. Jedna Věžnice totiž už na Jihlavsku je.

Podle starosty Davida Drahoše bylo přejmenování nesmysl. „Pro nás by to znamenalo vyměnit všechny úřední doklady, totéž by museli udělat lidé ve Věžnici. Nové pasy, nové občanky o dalším nemluvě, spočítejte si výdaje“ vysvětlil. Tak nakonec vyhrála varianta, že. Věžnice zůstane na Havlíčkobrodsku a úřední agenda se přesune do Brodu. Konalo se referendum. „Většina obyvatel chtěla zůstat pod Brodem, já jsem byl jedním z nich,“ zdůraznil starosta.

Věžnice

První písemná zmínka: v první polovině 13. století

Počet obyvatel: 426

Podle Drahoše jsou na tom lidé ve Věžnici líp, než kdyby patřili pod Jihlavu. „Cesta do Brodu je kratší než do Jihlavy. Autem jste tam za čtvrt hidiny, autobusem za půl. Do Jihlavy musíte na Polnou s přestupem,“ konstatoval. Naopak bývalý starosta a současný zastupitel Josef Málek si vždy přál patřit pod jihlavský okres. „Věžnice historicky spadala pod Polnou a máme to tam tři kilometry. Je nesmysl, abychom místo toho jezdili sedmnáct kilometrů do Havlíčkova Brodu,“ komentoval změny v době kdy se o stěhování jednalo. Problém s úřední změnou měli ve Věžnici hlavně lidé, kteří měli vazbu na Jihlavu. Například Marie Klubalová, bývalá ředitelka školy „Sama bydlím na Jihlavsku, takže na úřady jezdím tam a spoustu lidí tam znám. Teď se budeme muset seznamovat s novými lidmi a institucemi,“ dodala.

Z Věžnice jezdí do Havlíčkova Brodu denně minimálně sedm přímých autobusových spojů, do Jihlavy žádný. Do Jihlavy je to 23 kilometrů, do Havlíčkova Brodu 22.

Případem stěhování Věžnice se před rokem bavili na Havlíčkobrodsku i čtenáři internetových diskusí. „Stačí vypustit jeden háček a je vyřešeno. A ani by to nevyšlo draho,“ komentoval Jaroslav Křížek.

Rodák Jan Štohanzl

Ve Věžnici v roce 1925 se narodil Jan Štohanzl. Byl lidový řezbář, autor pozoruhodných plastik, sošek a betlémů. Od mládí byl výtvarně nadaný. Velmi dobře amatérsky maloval, většinou krajinné motivy. Od roku 1970 vyřezával z lipového dřeva dřevěné sošky a plastiky, většinou nábožensky zaměřené. Vytvořil sedm betlémů, z toho čtyři kolorované. Hlavní a nejzajímavější řezbářské práce vytvořil po roce 1982. Povedené jsou zejména tři sošky Svaté rodiny, plastika Selská jizba, soška Sv. Jana Nepomuckého, šedesát centimetrů vysoká Madona a Betlém, který zhotovil jako poslední. Svá díla věnoval děkanskému chrámu v Polné, přátelům a příbuzným. Jan Štohanzl zemřel v roce 1995 a je pohřben na hlavním hřbitově sv. Barbory v Polné.

Tipy na výlet

Přibyslav.Zdroj: Deník/Štěpánka SaadouniMěsto Přibyslav

Necelých dvanáct kilometrů od Věžnice leží město Přibyslav. Nejvýznamnější kulturní památky najdou milovníci historie v městské památkové zóně. Gotickou věž z roku 1497, kostel Narození sv. Jana Křtitele. Zámek, kde mohou turisté navštívit Hasičské muzeum. Další pamětihodností města je známá jezdecká socha Jana Žižky od Bohumila Kafky v parku přibyslavského zámku. Dále mohou zavítat do Městského muzea se sídlem v Kurfürstově domě. Součástí muzea je také informační centrum. Nedaleko města se tyčí zříceniny hradu Ronova, vybudovaného ve 13. století pány z Ronova, Žižkova mohyla a Kamenný most v Ronově nad Sázavou.

Rozhledna RosičkaZdroj: Deník/Helena Zelená KřížováRozhledna Rosička

Zhruba šestnáct kilometrů od Věžnice najdou výletníci oblíbené místo turistů – rozhlednu Rosičku. Na kopci Rosička u stejnojmenné obce, byla v roce 2001 postavena železná věž – konstrukce mobilních operátorů, která slouží zároveň jako rozhledna. Je vysoká dvaačtyřicet metrů, ale vyhlídkový ochoz je ve výšce čtyřiadvaceti metrů. Kdo vystoupá na vyhlídkovou plošinu, může dohlédnout na Českomoravskou vrchovinu, Posázaví, Žďárské vrchy, Železné hory a obce Melechov či Javořice.