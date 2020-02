Věžnice rychle roste, proto potřebuje mnohem víc vody

Počet obyvatel ve Věžnici na Havlíčkobrodsku v budoucnu přibude. To, co novým domácnostem bude chybět nejvíc, je pitná voda. Dokončit projekt a podat žádost na průzkumné vrty pro vodovod v horní části vesnice, to je pro obecní zastupitele jedna nejdůležitějších akcí.

Ilustrační foto. | Foto: Redakce