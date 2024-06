Podle jeho názoru je to významná událost v životě odsouzených a navíc hluboce lidská. Je to pro ně možnost sdílet s rodinou jejich životní úspěch.

Originální projekt přivezl do Čech Josef Polcer, ředitel Středního odborného učiliště vězeňské služby, z pracovní cesty po Spojených státech amerických. „V jedné ženské věznici v Texasu jsem byl svědkem vyřazení absolventek vzdělávacího kurzu za přítomnosti jejich rodin. Zaujalo mě to natolik, že jsem se rozhodl totéž uplatnit i u nás, poprvé v historii českého vězeňství,“ říká Deníku vězeňský pedagog.

Mezi úspěšnými absolventkami je například Šárka Žáčková. „Studium se mi moc líbilo. Už vím, že najdu po odchodu z věznice uplatnění jako pokojská. Dneska je tu se mnou můj přítel a je na mě pyšný, že jsem to zvládla,“ pochlubí se jedna ze studentek.

Úspěchy sčítají i dvě slečny Dominika a Tamara. Tamara je vděčná za šanci, kterou ve vězení dostala a chystá se na budoucí povolání pokojské. Dominika si plánuje otevřít čistírnu a podnikat. Obě zdůrazní, jak jsou na ně jejich rodiny pyšné.

Další odsouzená Andrea je ráda, že s ní je u předávání vysvědčení vězeňská psycholožka a také matka. „Máma je ráda, že jsem studium zvládla, mám výuční list a ten čas tady nepromarnila,“ dodává.

Potvrzují to i přítomné rodiny. Jedna z matek, byť s ohledem na rodinu jméno sdělit nechtěla, je dojatá. „Dceři se to povedlo, jsem na ni pyšná, doufám, že jí to ukáže cestu do nového života,“ svěří se Deníku.

Podle ředitele Středního odborného učiliště vězeňské služby Josefa Polcera mají odsouzení o vzdělání zájem, fluktuace je nízká. „Ale nejde tady o nějaká čísla. Nýbrž o lidské příběhy,“ zdůrazní pedagog. Popisuje situace, kdy se k němu jeho žáci hlásí i po letech. Chlubí se mu novým životem, přivedou ukázat manželku a děti. „Dneska jsem v ženské věznici ve Světlé, ale včera jsme rozdali vysvědčení v mužské věznici ve Stráži pod Ralskem. Je to zvláštní pohled na jedenáct mužů, z nichž někteří mají slzy dojetí v očích,“ dodává Polcer.

Simon Michailidis je generální ředitel Vězeňské služby České republiky. Jak připomíná, vysvědčení se ve věznicích rozdávala každý rok, ale jen formálně. Bez přítomnosti rodin odsouzených. „Nový způsob považuji za velmi významný krok směrem ke zlidštění vězeňského systému. Možnost být v tak významný den se svými blízkými je událost, kterou odsouzeným nikdo nevezme a mohou z ní do budoucna čerpat,“ zdůrazní Michailidis.

Po slavnosti rozdávání vysvědčení věznice ve Světlé nad Sázavou uspořádala pro odsouzené a jejich rodiny malé společenské posezení s koncertem vězeňské kapely Katrband, kde společně hrají odsouzené ženy i vězeňští pedagogové.