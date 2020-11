„Nové vrty posílí vodovod v horní části obce. Máme zajištěné i dotace ze Státního fondu životního prostředí,“ informoval starosta David Drahoš.

Obec měla problémy s vodou odedávna. „Věžnice má dvě části, horní a dolní. V potrubí nám klesal tlak. Voda chvíli tekla, chvíli ne. Museli jsme do vesnice dokonce vodu vozit. Obec nechala postavit nový vodojem, na který napojila i horní část, jenže ani to nemůže do budoucna stačit,“ myslí si místní Josef Málek.

Z potrubí také unikala voda. Drobné poruchy se podařilo dohledat a opravit. Ale to nic nemění na tom, že přítok do vodojemu v horní části obce byl po část roku nedostatečný a voda se musela do vodojemu dovážet cisternou. Za opravy vodovodů a dovoz vody například v roce 2018 obec zaplatila přes milion korun.

Ve Věžnici v současné době funguje i domov důchodců. „Naše zařízení se bude rozšiřovat. Chtěli bychom přijmout až stovku klientů navíc. Proto se nám výrazně zvýší spotřeba vody. Obáváme se, že by to současné zdroje nezvládly, takže nový vrt je potřeba,“ poznamenal ředitel domova Petr Řehák.

Věžnice navíc chystá v areálu bývalého družstva 15 nových parcel. Každá z nich spotřebuje podle odhadů obecního úřadu ročně asi 80 kubíků pitné vody, což je asi tři a půl kubíku vody denně.

Posílení vodovodu byl i proto podle starosty Drahoše jednou z prioritních akcí pro letošní rok. „Vrty jsou již vyvrtané, jsou hluboké 70 metrů. Podle prvních informací to vypadá s vydatností dobře. Přesněji uvidíme až po ukončení čerpacích zkoušek. Na základě zkoušek obdržíme protokol s výsledky. Na základě toho protokolu a povolení budeme moci vrty připojit na stávající vodovodní síť,“ konstatoval starosta Drahoš.

Připojení vrtů ve Věžnici přijde, s ohledem na současnou situaci a koronavirovou pandemii, která ovlivňuje činnost úřadů, na řadu tak začátkem příštího roku. „Budeme tak připraveni na předpokládaný nárůst spotřeby pitné vody v souvislosti s dokončováním rodinných domů a plánovaným rozšířením Domova Věžnice,“ zdůraznil Drahoš. K připojení nových vrtů na vodovodní soustavu dává svolení v Česku celá řada institucí, jak příslušné městské úřady, tak třeba i krajští hygienici a hasiči.