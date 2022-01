Podle starosty Bohumíra Nikla je ulice Spojovací zdrojem častých problémů, proto se to radnice rozhodla řešit stejně jako v nedaleké Chotěboři. „Chtěli jsme nechat ulici celou opravit, ale jsou tady bytové domy a spousta aut. Mezi auty pobíhají děti, bezpečné to zrovna není. Ulice je oficiálně obousměrná, ale ve skutečnosti je to jednosměrka, kudy se už nedá projet. Tak jsme se rozhodli, že ji opravíme a uděláme z ní jednosměrku už podle zákona,“ vysvětlil. O problémech s parkováním se ve Spojovací ulici mluví několik let. Místní si stěžují, že jim parkovací místa zabírají cizí řidiči.