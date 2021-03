Nevymýšlejte novinky a podpořte osvědčený program obnovy venkova, reaguje František Zvěřina z Rácovic na Třebíčsku na projekt nových dotací pro venkov. Dotace jsou novinkou Kraje Vysočina.

Projekt je určen pro obce do 500 obyvatel a má pomoci zachovat dostupnost služeb na venkově. „Obce si nově mohou vybrat, kterou službu chtějí krajem podpořit,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Hana Hajnová. Obce mohou žádat o podporu pro své pojízdné prodejny, pobočky České pošty včetně Pošty partner, na provoz knihoven, zdravotních středisek a podobně.

Život na vesnici je sice klidnější, než ve městě, má však nevýhody. „Musíte mít auto, protože autobusová doprava je tady špatná. Za službami a většími nákupy musíte do města jezdit skoro pořád,“ popsala svoje zkušenosti Helena Škaroubková z Brzkova.

Podle starosty Rácovic není nutné vymýšlet na Vysočině nové programy, ale podpořit finančně ty staré a zavedené, které kraj už má. „Jsme malá obec, nemáme prodejnu ani knihovnu. Natož poštu. Kraj by měl dát víc peněz na starý program obnovy venkova, který v kraji funguje snad dvacet let. Vesnice z něj pravidelně čerpají peníze na modernizaci obcí. Je funkční a osvědčený. Starostové si z něj pokaždé vyberou, co potřebují,“ konstatoval Zvěřina.

Stejný názor má i starosta Brzkova na Jihlavsku Aleš Bořil. „Nový program je ztráta času. Vysvětlím proč. Obec bude chtít požádat o dotaci na prodejnu. Starosta vyplní hromadu žádostí, prosedí nad tím moře času. Kraj stejně nakonec řekne ne, my jsme se rozhodli, že vám nic nedáme,“popsal starosta Brzkova. Brzkov žádal v minulých letech o dotace na svoji prodejnu třikrát, a nedostal nic. „Podpořte radši větší částkou vyzkoušený program obnovy venkova. Byl tady léta a osvědčil se,“ vzkázal krajským radním starosta Bořil.

Všechno je dražší

Podle starostky Aleny Přívratské z Hořic na Pelhřimovsku by obci pomohla například dotace na provoz prodejny, kde je potřeba platit vodu, plyn, a elektřinu. Podle starosty Davida Drahoše z Věžnic na Havlíčkobrodsku je pro venkov mnohem horší, že obce přicházejí kvůli coronaviru o stále víc peněz. „Spíš, než nějaké programy by obcím pomohlo, kdyby nepřicházely o peníze z daní. Všechno je dražší. Odpady, vodné, stočné. Přitom od státu dostáváme stále méně peněz. Po covidu to bude ještě horší,“ posteskl si Drahoš.

Projekt venkovské služby



Nesoutěžní dotační program. Výběr záleží na času podání. Záleží na tom, kdo dřív požádá. Příjem žádostí zahájí kraj koncem dubna. Peníze může dostat pouze obec do 500 obyvatel. Žadatel může získat na svůj projekt 20 až 50 tisíc korun.



Zdroj: Kraj Vysočina

Počítky na Žďársku jsou malá obec, kde není obchod ani pošta. Nabídka kraje místostarostu Františka Šustra zaujala. „Pro nás by byla zajímavá dotace na provoz knihovny, ale musíme to probrat na zastupitelstvu,“ poznamenal místostarosta.

Na podporu veřejného života a služeb v obcích do 500 obyvatel má kraj podle Hajnové připraveno asi sedm milionů. Dotační program musí ještě schválit krajské zastupitelstvo.

Podle Hajnové k vytvoření nového programu a rozšíření krajem podporovaných služeb dochází na základě požadavků od starostů menších obcí. „V tomto směru byla velice aktivní skupina Venkov zřízená pod regionální stálou konferencí Kraje Vysočina,“ doplnila Hajnová s tím, že oněch sedm milionů, co chce kraj dělit, pochází z ušetřených peněz Fondu Vysočiny z loňského roku.