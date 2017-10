Více spojů, více přestupů. Brod mění systém MHD

Havlíčkův Brod – Častější autobusové spoje do centra i do okrajových částí města, ale zároveň také více přestupů. Takové novinky čekají od prosince letošního roku obyvatele Havlíčkova Brodu v městské hromadné dopravě. Jízda autobusem MHD bude levnější s čipovou kartou. Tu si lidé ještě do konce února mohou pořídit za zvýhodněnou cenu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / František Géla

Jak již radnice dříve informovala, od 10. prosince dojde ke změně celého systému městské hromadné dopravy. Fungovat budou tři páteřní linky, které budou zajíždět do centra a přilehlých lokalit, jako je Žižkov, Výšina a Perknov. Na ně potom budou navazovat doplňkové linky do příměstských částí. Spoje celkem navýší o padesát procent. Zvýší se frekvence spojů v ranní špičce (mezi 5. a 8. hodinou) a v odpolední špičce (mezi 13. a 17. hodinou). Lidé by měli mít také snadnější přestupy na vlakové spoje a linkové autobusy.

Levnější jízdu, rychlejší odbavení a vyšší komfort cestujícím nabízí čipové karty. Město teď veřejnost motivuje k pořízení přenosné čipové karty typu R (rodinná) za výhodnější cenu.



„Pokud si cestující koupí lístek u řidiče, zaplatí za něj 10 korun. Jízda s čipovou kartou vyjde o dvě koruny levněji,“ upřesnil vedoucí střediska MHD Miroslav Hepner.



Cestující s kartou ušetří i při přestupu na další spoje. Technické vybavení autobusů neumožňuje použít jeden lístek, a tak si cestující při každém přestupu musí koupit nový lístek za 10 korun. Pokud ale použijí čipovou kartu, mohou do 45-ti minut přestoupit bezplatně.



Nyní si navíc lidé čipovou kartu mohou koupit výhodněji. „Rada města schválila dočasné snížení ceny čipové karty ze současných 95 korun na 60 korun, a to až do 28. února 2018,“ informoval místostarosta Havlíčkova Brodu Čeněk Jůzl.



Čipové karty jsou k dispozici v informační kanceláři městské hromadné dopravy v ulici Na Valech, na městském informačním centru na Havlíčkově náměstí a v bus centru v nádražní hale ČD.



„Nové jízdní řády budou platné od 10. prosince. V prodeji by měly být během druhé poloviny listopadu. O jejich dostupnosti budeme občany včas informovat,“ uzavřel Hepner.



Používání čipových karet je při placení v autobusech stále běžnější. Uživatelům díky nim odpadne starost, jestli u sebe mají drobné nebo jestli musí přestupovat a kupovat si novou jízdenku. Přesně v takových případech dokáže karta výrazně usnadnit cestování. Stačí jedno pípnutí k terminálu v autobuse. Placení kartami je rychlejší, bezpečnější a spolehlivější než hotovostní operace.

Čipové karty MHD Havlíčkův Brod lze použít pro placení všech nabízených služeb. Součástí každé karty je elektronická peněženka, do které si lidé mohou nabít libovolnou sumu peněz (minimálně však 50 korun, maximálně 4 500 korun).

Nabitou elektronickou peněženkou pak cestující hradí jízdné. Zůstatek peněz se převádí do dalších časových období, jejich vyčerpání není časově omezené.