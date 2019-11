Desítka dětí si poslechla příběh o malé Bětce, která musela nosit okluzor, čelit rozvodu rodičů a ještě navíc bojovat se zlou čarodějnicí. „Je to v podstatě takový návod, jak být šťastný bez ohledu na vnější vlivy,“ řekla o knize sama herečka a spisovatelka.

K jejímu napsání ji inspirovala dcera Saša, kterou má herečka v pěstounské péči. „Sašenka také musela nosit okluzor a velmi jsme s tím bojovaly, protože ji to bolelo a bylo jí to nepříjemné. Když tak vyváděla, tak jsem jí řekla, že o tom snad napíšu. A ona na to: ‚Tak napiš!‘ A takhle jsme se k tomu dostaly,“ zavzpomínala s úsměvem Boudová.

Sama Saša při psaní ochotně asistovala. „Vždycky jsem jí předčítala a ona mi říkala, jestli se jí to líbí, nebo by něco případně změnila. Vymýšlely jsme spolu i jména. Já jsem původně chtěla, aby se kniha jmenovala Sašenka a její cesta od Chmury, ale ona nechtěla a vymyslela jméno Bětka,“ dodala Boudová.

Kromě zmíněného díla je Nela Boudová autorkou ještě dvou knížek pro děti, a to Eliška a Korálníčci a O víle Voněnce.