Brutalita a násilí. Tak to podle Lukáše Vincoura z organizace za osvobození zvířat Zvířata nejíme údajně vypadá na jatkách v Českém Dvoře na Havlíčkobrodsku. Deníku poslal záběry, které aktivisté anonymně pořídili v období několika měsíců loňského a letošního roku.

„Při vykládání z transportních vozů zvířata ze strany zaměstnanců jatek zažívají nadávky, kopání, bití a drastické odvlečení nemohoucích jedinců do budovy jatek. Jatka se zároveň pyšní produkty označenými jako prémiové,“ tvrdí aktivista.

Video ukazuje zacházení se zvířaty, které je jen pro silné nervy. Video viděla i Státní veterinární správa (SVS). „Video je sestříhané, ale ukazuje opravdu problematické zacházení se zvířaty. Veterinární správa případ prošetřuje a vydá k němu stanovisko,“ řekl Deníku mluvčí SVS Petr Vorlíček. To přišlo krátce po rozhovoru s Deníkem. „SVS prověří fungování veterinárního dozoru v tomto provozu, který je v kompetenci Krajské veterinární správy pro Kraj Vysočina. V návaznosti na případ bude opakovaně prověřeno také fungování ostatních porážek v celé ČR," sdělil Vorlíček.

Nepřípustné jednání

Jednatel jatek v České Dvoře telefon nezvedá, ale podle šéfa obchodního oddělení Libora Pavlíka je vše nesmysl. „Je to hloupost a nebudu se k tomu vůbec vyjadřovat,“ řekl Deníku. Státní veterinární správa ale zvažuje podání trestního oznámení pro podezření na týrání zvířat. „SVS okamžitě po obdržení zveřejněného videa, které ukazuje nevhodné zacházení se zvířaty při vykládce, začala případ prošetřovat. Platná legislativa mimo jiné omezuje například míru používání elektrických pohaněčů. V rozporu se zásadami etického chování ke zvířatům na jatkách je také vláčení imobilních zvířat či kopání do nich, jehož se personál na videu dopouští," zdůraznil mluvčí SVS Vorlíček.

Jak dodal, zveřejněné video zachycuje naprosto nepřípustné a neetické jednání obsluhy jatek v Českém Dvoře. „Kromě prošetření stávajícího případu provede SVS mimořádnou kontrolu všech jatek v celé ČR zaměřenou na dodržování welfare zvířat. Jsem přesvědčen, že se jedná o individuální pochybení, nikoli o systémový problém,” uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

SVS interně prověří práci inspektorů provádějících dozor na uvedených jatkách. Prověřeni budou také chovatelé, kteří dodali zvířata figurující na uvedených záběrech a také jejich přepravci.

Že by jatka v Českém Dvoře týrala zvířata, je pro obyvatele malé obce kousek od Havlíčkova Brodu velké překvapení. „Bydlím od jatek kousek, kdyby tam zvířata někdo týral, bylo by slyšet jak naříkají. Český Dvůr je malá vesnička a zvuky se nesou daleko. Já jsem doma téměř pořád, do jatek to mám blízko, chodím tam i nakupovat,“ podivila se například Naděžda Ševčíková. Český Dvůr patří pod obec Knyk. Ani tamní starosta Miroslav Kotlas o jatkách nic špatného nikdy neslyšel. „Podnikají u nás léta, někteří lidé z Knyku tam pracují, to bychom se určitě dozvěděli," konstatoval.

Svědectví

Spolek Zvířata nejíme v roce 2019 zveřejnil podobné záběry z jatek ve Všeticích. Státní veterinární správa na zjištění reagovala plošnými kontrolami. U některých zařízení kontrola odhalila úhyny při přepravě a ve stáji, opakované omračování zvířat, zranění při přepravě nebo nepřiměřené používání elektrického poháněče.

Členové spolku dlouhodobě mapují zacházení s hospodářskými zvířaty v Česku. V roce 2021 o něm vydali dokumentární film Svědectví.

O rok později spolek zveřejnil skryté záběry z jatek v Hraběticích. Podle mluvčího veterinární správy se tehdy osoby zachycené na videu jednoznačně dopustily porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, a to právě při jejich vykládání a následné manipulaci. Majitel krátce poté oznámil veterinární správě, že ukončuje provoz.