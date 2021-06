Je mu teprve osm, ale už druhý rok závodí jako jediný kluk na Vysočině v autokrosu. Vloni jako nováček na Mezinárodním mistrovství ČR v kategorii RB 160 (Racer Buggy, obsah 160 je něco jako skútr, pozn. aut.) skončil na celkovém čtvrtém místě. Letos i přesto, že mohl dál sbírat zkušenosti ve 160, chce zkusit vyšší kategorii – 125 ccm. To však znamenalo pořídit buginu s převodovkou a klasickou řadičkou.

Když si Kuba poprvé do silnější buginy sedl, byl chvíli nejistý. „Trochu jsem měl strach,“ přiznává. „Nevěděl jsem, jak to bude vypadat, jestli to nebude těžké. Ale když jsem zařadil, už jsem se nebál,“ říká nadějný jezdec a hned dodává: „Je to i proto, že často trénuju.“ To vzápětí potvrzuje, když si sedá do své závodničky a naplno to rozpálí na louce. Z kopce dokáže jet i osmdesátkou. Při pohledu na něj je jasné, že se za volantem už narodil. Jistota v řazení, projíždění zatáček i zrychlení na rovince je znamením, že se na komplikovaném terénu cítí jako ryba ve vodě.

První start Kuby Nováka se loni odehrál ve zvláštních podmínkách, v době covidové. Nejinak tomu bude i letos. „Závodit začínáme v červnu. Kolik nakonec bude závodů, zatím netušíme,“ krčí rameny Jakub Novák starší.

Parametry závodní buginy

- šasi: trubková konstrukce z chrommolibdenové oceli

- nezávislé zavěšení kol

- kotoučové kapalinové brzdy

- výškově i tuhostně stavitelné odpružení

- motor: yamaha upravený

- výkon: kolem 20 koňských sil

- kapotáž ze sklolaminátu

- hodnota staršího vozu dle stavu a výbavy okolo 250 000 korun

V loňském ročníku se umístil celkově čtvrtý. Na co si osmiletý Kuba troufá letos v rychlejší kategorii? „Kdybych skončil do pátého místa, byl bych spokojený. Ale i takové místo na bedně by nebylo špatné,“ usmívá se kudrnatý blonďák, který si stupně vítězů vyzkoušel už loni. Dvakrát dojel druhý, jednou na třetím místě. Některé soupeře zná, s jinými se utká poprvé. Taktiku však s tátou budou ladit až před samotnými závody.

Jak se vlastně Kuba dostal k buginám? „Je to zvláštní, ale vždycky jsem si myslel, že bude spíš motorkář,“ zamýšlí se Jakub Novák starší, který sám jezdí na motorce. Dokonce se chvíli snažil syna inspirovat, aby se vydal v jeho stopách. „Vůbec ho to nezaujalo. Naopak, začal tíhnout ke starým autům,“ poukazuje na to, že má doma dílnu, kde auta sám spravuje a kde se mu Kuba často motal za zády.

300 tisíc korun za sezonu

Jeho talent pak před dvěma lety objevili lidé z Autoklubu České republiky, kteří na různých akcích dělali nábor dětí. Ze dvou set jich pozvali třicet, které se utkaly ve vzájemných závodech. Prvnímu, druhému a třetímu zasponzorovali sezonu. Kuba si tehdy vyjezdil druhé místo.

Po prvních zkušenostech z minulého roku Novákovi zjistili, že závodit v buginách není úplně levné. Vše si totiž letos už musí platit sami. „Stojí to zhruba 300 tisíc korun, což není málo. Ale jeho talent chci podporovat. Pomohli nám i kamarádi a lidé, kteří Kubíkovi věří,“ prozrazuje.

Je zajímavé, že i přesto, že buginy nejsou zas tak pomalé vozy, formule malého Kubu nelákají. „Možná ještě ty, které nebyly celé v elektronice,“ říká. A jeho vzor? „Niki Lauda,“ hrdě zvedá hlavu a jde znovu trénovat.

