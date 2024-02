Podle zakladatelky hospicové péče v Česku lékařky Marie Svatošové vládne mezi lidmi mýtus, že v hospici může pracovat jen člověk před důchodem. „Pro mladé to prý není. Naše zkušenost je ale jiná. Ono to není ani tak o věku, jako o hřivnách, o schopnostech, o ochotě sloužit, o schopnosti mít rád lidi,“ říká.

Jak řekla Deníku ředitelka hospice Ludmila Novotná, do takzvané přímé péče potřebují víc než dvacet zaměstnanců. „Nároky jsou vysoké, odpovídají náročnosti péče o naše klienty. Odborná kvalifikace je hlavní předpoklad,“ zdůraznila ředitelka. Nutné jsou zkušenosti z oblasti paliativní péče o umírající a zdravotnické vzdělání. Věk nerozhoduje. A dodala, že zájemci o práci v lůžkovém hospici jsou jak mladí, tak i lidé středního věku. „Jen nadšení a chuť pomáhat nestačí. Občas se hlásí zájemci, kteří nemají o práci v paliativní péči jasnou představu, ale takových je málo. Nemyslím, že bychom nedokázali pracovní místa obsadit, zájem o práci v hospici je pořád,“ poznamenala.

V současné době je budova už stavebně dokončená. Velkými francouzskými okny je vidět do světlých prostorných místností, budoucích pokojů pacientů. Z každého vede vchod přímo do zahrady. „Pěkné, ale ležet bych tu nechtěl,“ poznamená jeden z dělníků, kteří dokončují úpravy interiéru. Poslední chvíle života tam bude už od příštího roku trávit dvacet pacientů.

Zdena Soukupová pracovala ve zdravotnictví celý život, ale na hospic by odvahu neměla. „To není práce ale poslání. I když se sestra snaží o maximálně profesionální přístup, věřím, že ta práce stresuje. Neumím si představit, že by v hospici vydržela sestra od mládí do důchodu,“ povzdechne si.

Aby tým zaměstnanců hospice Mezi stromy nabízel klientům maximální péči, s tím pomůže i sousední havlíčkobrodská nemocnice. „S hospicem spolupracujeme, někteří naši lékaři a zdravotní sestry budou v zařízení vypomáhat. Také u nás v nemocnici je paliativní tým, který má zkušenost s péčí o umírající,“ sdělila Deníku mluvčí nemocnice Petra Černo.

Brodský hospic Mezi Stromy Rozloha: 5700 metrů čtverečních

V hospici bude: 18 lůžek pro dospělé, dvě pro děti

Provoz: 30 až 40 zaměstnanců

Finanční zdroje: zdravotní pojišťovny, klienti, Kraj Vysočina

První klienti: 2024

Hospic v Havlíčkově Brodě stojí kolem osmdesáti milionů korun. V současné době je už hotová stavba čeká se na vybavení atypickým nábytkem. „Vybrali jsme dodavatele za zhruba 5,7 milionu korun. Dodání lůžek pro hospic za téměř 1,5 milionu korun očekáváme do několika týdnů,“ komentuje náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný s tím, že instalace vnitřního vybavení má začít v březnu. Vybavení hospice platil z části Kraj Vysočina, posloužila i dotace ministerstva zdravotnictví.

Otevření hospice vítají i lidé, kteří pečují o svoje nemocné doma. „Taková péče je náročná psychicky i fyzicky. Náš nedávný průzkum ukázal, že až osmasedmdesát procent pečujících je na péči o seniora samo. A to několik let. Během péče o blízkého dochází k zatížení blízkých vztahů pečujících,“ konstatuje Tereza Brunerová ze společnosti Sue Ryder, Neztratit se ve stáří. Hospic je v takovém případě pro pečující východiskem s pocitem, že o jejich blízkého je dobře postaráno. Snaha otevřít na Vysočině kamenný hospic trvá podle brodského lékaře a poslance Víta Kaňkovského už osm let. S myšlenkou přišel jako první spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, který také bude zařízení provozovat. Rozhodla o tom rada kraje. Město Havlíčkův Brod věnovalo pozemek na stavbu mezi nemocnicí a psychiatrií.

Hospic v Brodě potřebuje peníze na provoz. Vyhlásil aukci

V současné době pečují na Vysočině o umírající například domácí hospice v Novém Městě na Moravě a Velkém Meziříčí.

Stavba lůžkového hospice byla zahájena loni koncem října. Práce na objektu přijdou skoro na osmdesát milionů korun. Hospic nabídne kapacitu dvacet lůžek, osmnáct pro dospělé klienty a dva pokoje pro děti. Zázemí tam najdou i rodinní příslušníci.