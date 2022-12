Radost z otevření silnice má ledečská firma Kovofiniš. Tyršovo nábřeží se zavřelo letos na jaře. Řidiči museli uzavírku objet přes Bohumilice, chodce čekala cesta přes lávky kolem zimního stadionu. To se příliš nelíbilo už zmiňované společnosti Kovofiniš. „Silnici jsme složitě objížděli,“ řekl Martin Zikmunda z obchodního oddělení firmy. Jak dodal, v Kovofiniši kvůli tomu najezdili denně kilometry navíc. To se podepsalo na výdajích.

Klidu se dočkali i v obci Bohumilice, místní části Kožlí. Jak si na jaře postěžoval starosta Václav Husák, zvýšený byl nejenom provoz, ale většina řidičů navíc nedodržovala povinnou rychlost.

Otevření Tyršova nábřeží potěšilo Pavlu Císařovou ze Zruče nad Sázavou. „Je tady pěkná procházka a na ty sítě je hodně zajímavý pohled," poznamenala turistka, kterou v těch místech Deník potkal.

Podle odborníků by měl Šeptouchov něco vydržet. Horolezci do skály navrtali jištění a kotvy. V létě byli na skále denně. Šeptouchov chrání vysokopevnostní síť, kotvy a dynamická bariéra. Podle technicko-správního náměstka krajských silničářů Tomáše Mátla o detailech zpevnění skalního masivu rozhodl odborný průzkum. Objednalo si jej město Ledeč u Akademie věd, protože skalní bloky byly ve velmi špatném stavu.

Skály nad Tyršovým nábřežím před zajištěním

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Zabezpečení skal provedla firma z Chomutova. Podle stavbyvedoucího Petra Fučíka nebyly práce v Ledči náročnější než jinde. „Jen jsme potřebovali víc jistícího materiálu,“ poznamenal Fučík. Na skále pracovalo asi čtrnáct lidí. Jak stavbyvedoucí dodal, firma se do Ledče ještě vrátí, dokončit drobné úpravy. Podle jeho slov je část masivu směrem z města zajištěná, ale odborný zásah by potřebovala i část skal směrem do města. „A to v místech, kde pod nimi stojí rodinné domky. Už jsme se domluvili, že tam provedeme odbornou kontrolu,“ dodal Fučík.

Rozhodnutí, že Tyršovo nábřeží je průjezdné, vydal městský úřad ve Světlé nad Sázavou. „Žadatelé oznámili dokončení zabezpečovacích prací na stavbě a požádali o zrušení úplné uzavírky silnice třetí třídy a přilehlého chodníku. Žádost doložili supervizí, že skalní stěna je zajištěna a stabilizována,“ potvrdil otevření Tyršova nábřeží Miroslav Peroutka, vedoucí odboru dopravy městského úřadu ve Světlé.

Nebezpečné skály v Ledči

Skalní blok nad Tyršovým nábřežím měl stupeň nebezpečí číslo tři.

Škodí mu střídání teplot.

Zajištění provedla odborná firma pomocí vysokopevnostní sítě, kotev a dynamické bariéry.

Město Ledeč nechalo zpracovat průzkum u Akademie věd. Na základě toho se problém řešil.

Celkové náklady zhruba dvacet milionů, čtvrtinu hradí Kraj Vysočina.

Zajištění skalního masivu není levná záležitost. Jen pro představu, doposud vynaložené náklady na částečné vyčištění, geologický průzkum a znalecký posudek stály město Ledeč podle starostky Hany Horákové skoro dva miliony korun.

Kraj Vysočina je připravený se na akci finančně podílet. „Celkové náklady na sanaci jsou vyčísleny na dvacet milionů korun. Kraj se bude na pracích podílet dle domluvy s městem podílem na nákladech a pracemi zajišťovanými prostřednictvím krajských silničářů. Celkem půjde o částku přes pět milionů,“ sdělila na začátku prací mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Zpevnění masivu přišlo město zhruba na čtrnáct milionů, ledečská radnice doufá, že na tak náročnou investici získá dotaci. Většina pozemků se skálou patří městu, kraj je vlastníkem pruhu kolem silnice.