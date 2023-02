V případě druhého mostu půjde podle Neuwirthové pouze o sanaci spodní stavby a novou nosnou konstrukci. V době rekonstrukce mohou lidé využít provizorní vyvýšený chodník u čističky odpadních vod i dočasně vybudovanou lávku přes Sázavu. Stavební práce vyjdou celkově na více než třiašedesát milionů korun, téměř vše zaplatí kraj. V současné době je už známá firma, která práce provede. Kraj připraví i objízdné trasy.

Podle starosty Martina Kamaráda má dlouhodobá uzavírka silnice na Šlapanov i svá pozitiva. „Město toho využije. Chceme okolí u Jablonecké nádrže upravit pro pěší, aby cesty v těchto místech byly bezpečné,“ řekl Kamarád. Vyřeší to nový chodník. „Úsek silnice pod Jabloneckou nádrží není pro chodce bezpečný," myslí si Luboš Doležal, který po silnici jezdí do Přibyslavi do práce. „Kolem silnice není chodník, ale neustále se tam někdo pohybuje. Musíte mít oči na stopkách,“ poznamenal řidič.

V okolí Jablonecké nádrže je pořád živo. Lidé z Přibyslavi tam chodí na procházky. Silnici využívají obyvatelé Dolní Jablonné a Dvorku, kteří tudy chodí do Přibyslavi do práce nebo na nákup. Kdo se chce silnici vyhnout, šplhá po strmé stezce do kopce a cestu si krátí kolem Jablonecké nádrže. „Jenže v zimě nebo když prší, je stezka do svahu mokrá, plná kořenů. Takže člověku hrozí, že uklouzne a spadne až na silnici,“ povzdechla si Marie Dočekalová, která tudy často chodí se psem.

Kromě zavřené silnice na Šlapanov čeká na řidiče u Přibyslavi už brzy další komplikace ve směru z Ronova na Nové Dvory. Tady pro změnu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá rekonstrukci silnice první třídy číslo 19. „Vozovka v inkriminovaném úseku silnice I/19 je již ve špatném stavebním stavu, na což poukazuje mimo jiné výskyt různých typů trhlin, hloubkové koroze nebo výtluků,“ vysvětlil za ŘSD Martin Buček. Celkem se zatím jedná o půl kilometru silnice. „Předpokládáme, že oprava se uskuteční za provozu po polovinách vozovky s kyvadlově řízeným provozem. V úsecích, kde bude nutné konstrukci vozovky sanovat, by mohlo dojít k úplné uzavírce komunikace,“ upřesnil Buček. Práce začnou podle ŘSD v první půlce roku.