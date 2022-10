VIDEO: Na stavbě jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu se opět naplno pracuje

Jsme v místě mimoúrovňové křižovatky Skalka. V zářezu hlubokém šestnáct metrů. Skoro celý vede skálou, ukazuje ředitel stavby jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu Igor Janča z firmy Strabag. Na stavbě se opět začalo naplno pracovat. Řidiči se po něm projedou příští rok, ale už do týdne se dočkají zprovoznění nové silnice z Brodu do Šlapanova. A první týden v listopadu se otevře nová silnice z Brodu do Herlif.

Stavba mimoúrovňové křižovatky Skalka | Video: Deník/Štěpánka Saadouni