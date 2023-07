Nová pláž se líbí i dalším návštěvníkům. I když někteří by navrhli malé vylepšení. Podle názoru Jany Zemanové a několika dalších rodin chybí poblíž pěkné pláže občerstvení. „Pláž super, ale všechno si musíte vzít sebou,“ říká a upozorňuje, že přehrada je za městem, široko daleko nic, kromě průmyslové zóny. „Stačil by aspoň maličký pojízdní stánek, kde se prodává jen zmrzlina a kafe. Kdyby nějakého podnikatele napadlo zajet sem, určitě by nelitoval. Naposledy jsem podobný stánek viděla na návsi v Dolní Krupé. Tady by asi byly lepší tržby,“ dodává.

Že je pláž už blízko, nelze přehlédnout. Poblíž hráze parkuje dlouhá řada aut. V horku, kdy teploty šplhají přes třicítku, je živo na břehu i ve vodě. Jana Trnková s rodinou je prý na pláži jako doma. „V Chotěboři jsme na výletě. Koupeme se tady každý den. Moc se nám pláž líbí. Je to dobrý nápad. Děti se vyřádí. Vstup do vody je bezpečný. Za mě samé plus,“ pochvaluje si.

Možnost občerstvení by uvítal i Zdeněk Vlček. Poznamenává, že kdyby měla pláž sloužit ke koupání stabilně několik dalších let, neškodily by trochu jiné záchody a převlékárny. „Je tu hezky. Máte kde se převléknout, kam si dojít na záchod. Ale je to zatím takové provizorní. Určitě se to časem zlepší. Ten chemický záchod ale není nic moc. I když chápu, že to je na jinou debatu. Záchody jsou takové, jací lidé tam chodí,“ povzdechne si.

Chtějí skluzavku do vody

Kromě občerstvení a do budoucna jiných toalet, by některé rodiny uvítaly i zábavu pro děti, skluzavku do vody, pro dospělé lavičky. Přitom ještě nedávno obyvatelé Chotěboře volali po bazénu nebo nějakém letním koupališti. Nakonec se přece dočkali. Mořské pláže na Břevnické přehradě.

Podle místostarosty Tomáše Škaryda měli radní plán proměnit část přehrady na pláž už delší dobu v šuplíku. „Již před několika lety byl tento záměr diskutován v zastupitelstvu města, ale bohužel nedostal podporu. Nyní se situace změnila a začátkem měsíce června se pláž na Břevnické přehradě začala stavět. Je potřeba zmínit, že s návrhy přišli sami obyvatelé Chotěboře v rámci participativního rozpočtu,“ upřesňuje místostarosta.

Radní se shodli s chotěbořským rybářským spolkem, který se o přehradu stará, část pozemku si město od rybářů pronajalo a teď slouží ke koupání. „Pro lepší přístup do vody je břeh upravený, dosypaný kamínky, rovněž vznikla i písková pláž,“ dodává místostarosta. Akce vyšla asi na tři sta tisíc, nejdražší byly zemní práce. Na pláži je mobilního sociální zařízení a převlékárny. „V případě velkého zájmu o koupání na této pláži, zvážíme v příštím roce její rozšíření a doplnění dalším mobiliářem,“ připomíná Škaryd.