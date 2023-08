/FOTO, VIDEO/ Po úplně novém mostě se již brzy projedou řidiči v Pohledských Dvořácích, místní části Havlíčkova Brodu. Most vede přes Břevnický potok. Byl v havarijním stavu, proto ho dělníci museli strhnout a celý postavit znovu.

Stavba mostu v místní části Havlíčkova Brodu Pohledští Dvořáci. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Řidiči i lidé, kteří do Pohledských Dvořáků docházejí pravidelně, si oddechnou. Mezi nimi i Luboš Štefánek. „Když do Pohledských Dvořáků jedete autem, musíte Dvořáky objet nahoře po silnici, která vede z Brodu na Českou Bělou. Když jdete pěšky, musíte přes provizorní dřevěnou lávku. Ve dne to nevadí, ale potmě pod svahem mezi křovím to není nic příjemného,“ prohlásil. Nový most potěší i vedení firmy, která se v Pohledských Dvořácích zabývá výrobou krmných směsí.

Demolice a nová stavba: most v Pohledských Dvořácích mizí, nahradí ho moderní

Most přes Břevnický potok už potřeboval rekonstrukci jako sůl. „Město nechává svoje mosty a lávky kontrolovat pravidelně,“ upozornil starosta Zbyněk Stejskal. Nad mostem v Pohledských Dvořácích zvedli odborníci varovně prst už loni, ale město nemělo peníze na rekonstrukci, takže na demolici mostu došlo až letos.

Most a přilehlá silnice byly majetkem státu. V devadesátých letech po vybudování přeložky spolu s mostem nad Pohledskými Dvořáky vše připadlo městu. Od té doby silnici ani most nikdo neopravil. „Ještě by chvíli vydržel, ale protože přes něj jezdí těžká nákladní auta z areálu výrobny krmných směsí, je nutné ho kompletně opravit co nejdřív. Nebude to ale vůbec snadné a levné,“ konstatoval po kontrole brodských mostů starosta Zbyněk Stejskal.

Most přes Břevnický potok

Cílem stavby je demolice starého historického mostu. Místo něho bude nový na pilířích. Objízdná trasa vede po stávající silnici první třídy. Do Pohledských Dvořáků je možný sjezd z východní části osady.

Cena stavby: zhruba devět milionů korun.

Začátek a konec prací: od 24. dubna do 31. srpna letošního roku.

Důvod rekonstrukce: havarijní stav.

Práce na demolici starého a stavbě nového mostu začaly koncem dubna. Most bude kompletně hotový nejdéle do konce srpna.