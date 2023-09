Rychlým tempem pokračuje stavba dvou mostů u Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. Především toho většího přes řeku Sázavu. „Bude v zásadě jiný, než byl předchozí, který silniční dopravě sloužil přes šedesát let. Podstatný rozdíl je v tom, že most bude mít u břehů řeky mostní opěry, ale uprostřed koryta už nebude stát mostní pilíř,“ zapsal si přibyslavský kronikář Ivo Havlík.

Stavba mostu u Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Oba břehy Sázavy už spojily mostové nosníky. Starý most pocházející z roku 1967 dělníci zbourali už na jaře. Na pomoc si vzali speciální techniku. Most přes Sázavu by ve špatném stavu: zábradlí rezavé, omítka opadaná, konstrukce se drolila.

Podle Kraje Vysočina se už letos u Přibyslavi obyvatelé dočkají dvou nových mostů. Jeden přes Sázavu a druhý menší až pod Jabloneckou nádrží - stavba tam vyřeší i zpevnění skalního svahu a úpravu staré křižovatky na Dolní Jablonnou a Dvorek. „Práce připravujeme společně s městem Přibyslav. Vyžádaly si úplnou uzavírku silnice, celý úsek bude průjezdný až na podzim,“ sdělila mluvčí kraje Eva Neuwirthová.

V případě druhého mostu jde podle Neuwirthové pouze o sanaci spodní stavby a novou nosnou konstrukci. V době rekonstrukce mohou lidé využít provizorní vyvýšený chodník u čističky odpadních vod i dočasně vybudovanou lávku přes Sázavu. Stavební práce vyjdou celkově na více než třiašedesát milionů korun, téměř vše zaplatí kraj.

Podle starosty Martina Kamaráda má stavba mostu a s tím spojená dlouhodobá uzavírka silnice na Šlapanov i svá pozitiva. „Město toho využije. Chceme okolí u Jablonecké nádrže upravit pro pěší, aby cesty v těchto místech byly bezpečné,“ řekl Kamarád.

Uzavírka znamená pro řidiče náročné objížďky. Zajedou si hlavně nákladní auta a kamiony. Pro auta nad dvanáct tun vede trasa přes Přibyslav, Stříbrné Hory, Pohled, Krátkou Ves, Českou Bělou, Ždírec nad Doubravou, Sobíňov, Chotěboř, Novou Ves u Chotěboře, Borek, Kraborovice, Vilémov, Golčův Jeníkov, Kámen, Radostín, Havlíčkův Brod.