Jde o dobré jméno města i hasičů. Od prosince se zavírá Hotel Přibyslav na Havlíčkobrodsku. Současný nájemce končí. O novém ještě není rozhodnuto. Podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda levná ubytovna není ve hře. Není to v zájmu města, ale ani majitele. Podle hasičů je možnost nabídnout budovu s provozním nákladem deset milionů korun ročně státu.

Zřizovatel Hotelu Přibyslav je Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska (SH) se sídlem v Praze. Hotel si pronajal Jiří Votava a akciová společnost První hasičská. „Rozhodl jsem se nájem v hotelu ukončit k poslednímu prosinci letošního roku. Od prvního ledna roku následujícího zde bude už někdo jiný,“ řekl nájemce Deníku před uzavřením budovy s tím, že už nemá o provoz zájem.

Návrat k levné ubytovně? Nad dominantou města Hotelem Přibyslav visí otazník

Podle starosty Kamaráda je využití hotelu ve městě aktuální téma. „Přibyslav vede intenzivní jednání se starostkou sdružení hasičů Monikou Němečkovou,“ informoval starosta. Podle jeho slov budoucí využití objektu hotelu bude předem konzultováno s městem. Aby byl objekt využit co nejlépe ve prospěch vlastníka a co nejméně negativně to zasáhlo obyvatele Přibyslavi. „Důrazně jsem ředitelku požádal, aby sdružení dbalo při budoucím nájmu dobré pověsti sdružení hasičů a oba jsme se shodli na tom, že je třeba dbát při nájmu objektu, jehož provozní náklady jsou ročně okolo deseti milionů, i na okolí,“ zdůraznil starosta.

Budova sloužila léta městu k pořádání různých společenských akcí, jako zázemí pro konference a další aktivity jako například monstrózní setkání hasičů Pyrocar. Obavy, co s hotelem bude dál, má proto přibyslavský kronikář Ivo Havlík, který v minulosti podrobně zmapoval jeho historii. Hotel, který vznikl jako levná ubytovna dobrovolných hasičů, byl známý jako hotel Garni. Dnes má třiatřicet pokojů, tři apartmány a tenisový kurt.

Podle Ivana Pátka z Přibyslavska je ve městě stále obava, že se hotel změní v ubytovnu agenturních dělníků nebo lidí sociálně problémových. „To by byla pro Přibyslav konečná,“ povzdechl si. Podle přibyslavského sportovce z SK Juvenis Miloše Jandy je Hotel Přibyslav dominanta města. Škoda, kdyby skončil ve špatných rukou.

Není to reálné

O budoucnosti hotelu a jeho možných nájemnících sdružení hasičů jedná přitom už nejméně od léta letošního roku. „Situace hotelu je interní záležitostí sdružení hasičů, která je stále v řešení. Všechny potřebné informace jsou k dispozici z veřejných zápisů z jednání našich ústředních orgánů, výkonného výboru a vedení,“ odpověděla Irena Špačková na dotaz Deníku, co bude dál s hotelem.

Ze zápisů vyplývá, že v září starostka sdružení hasičů Němečková informovala na jednání sdružení, že byl předložen návrh na odkup vybavení hotelu a jedná se o ceně. Počátkem října Michal Sojka z ekonomického úseku zapsal, že pokračují jednání se společností, která má zájem o pronájem Hotelu Přibyslav. Uvedl, že v jednání je i možnost zachování části hotelového charakteru, to znamená, že by sdružení hasičů mohlo hotel využívat pro ubytování na jednáních.

V zápisu ze třetího listopadu se sdružení hasičů seznámilo s počtem akcí, které se uskutečnily v Hotelu Přibyslav od roku 2018 do roku 2021. Podle starosty sdružení Václava Lišky je patrný pokles zájmu o využití budovy. „ V této chvíli není uzavřena žádná smlouva na pronájem hotelu od roku 2023. Dále probíhají jednání. Pokud by kdokoliv z členů výkonného výboru věděl o zájemci, může sdružení kontaktovat,“ sdělila ředitelka Němečková v zápisu. Václav Liška navrhl oslovit státní subjekty.

Starosta Kamarád chápe, proč se současný nájemce chce hotelu vzdát. „Dva roky covidu se zřejmě na provozu hotelu podepsaly. Hasiči se obávají, že se jeho bývalá sláva nevrátí, ale myslím, že zachovat provoz aspoň v omezené míře není nereálné,“ poznamenal starosta.

Budoucí využití objektu je velkou výzvou pro Přibyslav. „Sdružení hasičů preferuje v současnosti nájem objektu, ale shodli jsme se s paní starostkou, že pokud by mělo dojít na jinou formu užívání objektu, pokusíme se do celé věci angažovat i Kraj Vysočina a město Přibyslav,“ dodal Kamarád.

Hotel Přibyslav



* První ubytovací zařízení na místě Hotelu Přibyslav bylo dokončeno v srpnu 1981 s kapacitou 92 lůžek. Bylo postaveno z UNIMO buněk a dostalo název "Mladý požárník".



* Centrum hasičského hnutí provozuje ubytovnu až do roku 1992, kdy ji pronajímá soukromému provozovateli. Ten v roce 1994 přistavuje venkovní terasu a ubytovnu přejmenovává na Hotel Garni. V pronájmu budova zůstala až do roku 1996, kdy se navrací do správy Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska.



* Od roku 2006 začíná stavba současného Hotelu Přibyslav, slavnostně byl otevřen v roce 2007.



Zdroj: Město Přibyslav