Když se parkoviště za knihovnou otvíralo, převládal názor, že řidiči si prostě musí zvyknout. To si myslí i starosta Radostína Petr Zadina. „Někdy to trvá déle. Stejné to bylo s parkovištěm v Horní ulici před soudem. Dlouho bylo prázdné a teď na něm není místo,“ poukázal. Podle názoru řidiče Josefa Polcara z Havlíčkova Brodu je na vině lenost. „Kdo přijede do Brodu, chce parkovat nejlíp v centru. Odstavit auto o pár ulic dál se lenochům nechce,“ prohlásil.

Parkoviště u knihovny

Parkovací dům a záchytné parkoviště

Cena stavby - zhruba 21 milionů

Parkovací dům - 88 míst, pět pro postižené

Parkoviště - 126 míst, šest pro postižené

Vybavení - nabíjecí stanice pro elektromobily, parkovací automat

Cena parkovací dům – dvě hodiny zdarma, třetí a další 10 korun

Cena parkoviště – hodina za dvě koruny

Zdroj: Město Havlíčkův Brod

Na novém parkovišti je 126 míst, nabíjecí stanice pro elektromobily a vyhrazené plochy pro postižené. Podle místostarosty Libora Honzárka bylo nové brodské parkoviště označené jako záchytné. „Určené lidem, kteří do Brodu jezdí pracovat a potřebují auto odstavit na celý den,“ upřesnil. Na parkovišti se platí dvě koruny za hodinu v pracovních dnech od 7 do 17 hodin.

Vedle parkoviště je i nový parkovací dům. Má dvě patra pro devadesát aut. První dvě hodiny jsou zdarma, třetí a další hodinu zaplatí řidič deset korun. „Levné parkovné jsme nasadili proto, že jsme chtěli, aby řidiči uvolnili parkoviště v centru,“ vysvětlil Honzárek.

Že nové parkoviště potřebuje čas, si myslí i brodský zastupitel Milan Plodík. „Řidiči si musí na parkoviště zvyknout. Máme s tím z minulých let dost zkušeností,“ poznamenal.