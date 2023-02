Les dopravních značek čeká cyklisty ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Cyklostezka ve Ždírci vede do průmyslové zóny na Chotěbořské ulici. Proslavila se osmi příkazy k zastavení na vzdálenosti dlouhé pouhých půl kilometru. Novou cyklostezku nechal postavit Ždírec. „Vyřeší bezpečnější propojení města s průmyslovou zónou,“ vysvětlil tehdy důvod stavby starosta Ždírce Bohumír Nikl. Obyvatelé si ji chválili, ovšem jen do chvíle, než narazili na řadu dopravních značek. Na úseku dlouhém asi půl kilometru, na kterém se přejíždí místní komunikace a několik vjezdů a výjezdů z areálů firem, byla v každém směru osmkrát značka STOP.

Cyklista musel podle zákona u každé zastavit, seskočit z kola a rozhlédnout se. To se stalo brzy terčem kritiky i černého humoru. „Takové cyklostezky jsou na dvě věci, na houby a na nic,“ konstatoval cyklista Martin Hrubý, kterého Deník u cyklostezky potkal. Původní podoba cyklostezky se nelíbila ani koordinátorce Besipu Veronice Vošické Buráňové a jak řekla tehdy Deníku, v pořádku to není. Ždírecká cyklostezka ukázala, že je třeba pravidla pro stavbu cyklostezek sjednotit. „Cyklostezky často vedou odnikud nikam, navíc někdy k vyšší bezpečnosti ani nepřispívají,“ prohlásila koordinátorka BESIP.

Les značek prořídl

Podle starosty Bohumíra Nikla nebyl pověstný černý petr na straně radnice. „Vyšli jsme z projektu z roku 2016, který byl schválen policií,“ vysvětlil starosta situaci v době, kdy se o cyklostezce mluvilo. Dneska je situace následující. Les značek na cyklostezce prořídl, stopky zmizely. U každého křížení zůstalo ale označení o konci a o začátku stezky. Cyklisté, kteří po stezce pojedou, musí dávat na každém křížení přednost automobilům, a dokonce i nadále zastavovat. Na této verzi značení stezky se Ždírec dohodl s policií i dalšími úřady. „Vždyť to říkám. Na houby a na nic, kdyby tady cyklostezka nebyla, vyjde to nastejno. To cyklostezka na Horní Studenec je o něčem jiném,“ zopakoval cyklista Hrubý.

Značkování má svoje pravidla

Podrobnosti o užití, umístění a případně provedení jednotlivých dopravních značek a vybraných dopravních zařízení určuje dokument Všeobecně Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (dále jen Zásady") . Užití souborů dopravních značek pro označování dopravních situací, označování pracovních míst, pro vodorovné dopravní značení, orientační dopravní značení a proměnné dopravní značení upravují samostatné technické podmínky. Pro užití dopravních značek a dopravních zařízení je rozhodující jejich význam, který je stanoven v zákoně. Pro zasazení dopravní značky je potřebný souhlas policie České republiky

Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové souhlas s umístěním dopravního značení na nových stanovištích nově dává policie. „Takže by nemělo dojít k situaci, že budou značky někde špatně umístěné nebo jinak zmatečné, bude jich málo, nebo moc. Jestli dojde k poškození, odcizení nebo značka není viditelná, mohou na to řidiči policii upozornit. Policie si sama cestou v terénu všímá, v jakém stavu dopravní značky jsou,“ řekla Čírtková s tím, že řeč je o dopravním značení podél dálnic a silnic druhé a třetí třídy. „Jiná situace už je ve městech, kde značení upozorňuje například na počátek a konec cyklostezky. To už je starost příslušných odborů dopravy,“ doplnila Čírtková.

Cyklostezka odnikud nikam

Značka upozorňuje, tato cesta vede odnikud nikam. Definici Veroniky Vošické přesně splňuje cyklostezka v Havlíčkově Brodě. Vede podél výpadovky na Jihlavu. Stála tři miliony. Podstatnou část, pětaosmdesát procent, získalo město z dotací. Cyklostezka s chodníkem vede od křižovatky s ulicemi Sekaninova a U Borové po křižovatku s Jihlavskou ulicí. Měří asi půl kilometru. „Vyhozené peníze. Cyklostezka v prudkém kopci podél hlavní výpadovky z města žádného cyklistu nepřiláká. Navíc nemá žádné napojení a končí v silnici u autosalonu, odkud musím stejně dalšího půl kilometru po hlavní silnici, abych se dostal za město,“ konstatoval Zdeněk Fribauer který nedaleko místa bydlí. Ovšem cyklostezka má svoji značku. Začátek a konec. „Chodník a cyklostezka podél Jihlavské ulice je nutnost. A pruh pro cyklisty bychom na něm zřídili i kdybychom žádnou dotaci nedostali,“ řekl na začátku stavby místostarosta Libor Honzárek.

Zákaz parkování před domem

Do dějin okresu Havlíčkův Brod se zapsala i další značková kuriozita. Na Deník se obrátila před dvěma lety rodina Dymákových. Hrozilo jim, že jako jediní v Libici budou mít u domu dopravní značku zákaz zastavení, která jim pod hrozbou pokuty znemožní parkovat před domem, a to kvůli křižovatce do průmyslové zóny. Ta podle Dymákových vůbec neměla vzniknout, protože je v rozporu s územním plánem. „Na vině je Václav Venhauer, který na umístění značky tlačil,“ tvrdili Dymákovi. Starosta se odvolával na bezpečnost, protože dům stojí přímo v křižovatce k nově budované průmyslové zóně. Požadavek podle něj vzešel od úřadů. „Vyřešení značení v daném místě je důležité proto, aby nám stavební úřad zkolaudoval postavenou silnici,“ řekl tehdy Deníku. Spor se vlekl několik měsíců, řešila ho i policie.

Spor o křižovatku nakonec skončil polovičním vítězstvím Dymákových. Úřady schválily úpravu dopravního značení bez omezující značky. Trápení rodiny tím ale nekončí. „Z garáže vyjíždíme rovnou do křižovatky. Podle odborníků na dopravu je to naprosto nevhodné řešení,“ upozornila Olga Dymáková a obává se dalších problémů