Práce v parku měla na starost firma Jana Servuse z Brna. Ten vinu na zpoždění nepopírá. „Problém je jednoznačně na naší straně. Nechci lhát. Zavinila to kolegyně, která zapomněla do parku objednat mobiliář, aniž mě na to upozornila. S naší firmou se rozloučila, ale jsem šéf. Nesu zodpovědnost. Vina padá na moji hlavu,“ povzdechl si zahradník.

Jak dodal, radnice mu za to vyměřila penále, které bylo podle Servuse téměř likvidační. „Víc než šest set šedesát šest tisíc korun,“ upřesnil Servus s tím, že pokutu uznal a bránit se už nechtěl. Jak dodal, další komplikace způsobily deště na konci června, které spláchly nedokončenou cestu v parku a vážná nehoda v rodině jednoho z dodavatelů originálních dřevěných doplňků.

S konečnou podobou parku je ale starosta Kamarád spokojený. Park se líbí i návštěvníkům. „Je pěkný, čistý, vzdušný. Jestli dojde časem i na opravu jezdecké sochy Jana Žižky, bude to opravdu příjemné a důstojné místo,“ pochválila změny Jana Fialová, ředitelka sousedního Centra hasičského hnutí.

Park v Přibyslavi

Rozloha skoro osmnáct tisíc metrů čtverečních.

Zahradníci odstranili přes čtyřicet starých stromů.

Mohutnou lípu vysokou přes třicet metrů přes sto let starou řezali postupně.

Celková cena obnovy parku vyjde na více než čtyři miliony korun.

Evropské dotace je skoro tři miliony korun.

Starých stromů bylo v parku přes čtyřicet. Na některé si město muselo pozvat speciální techniku. „Mohutnou lípu, která déle než sto let rostla bezprostředně za zámeckou zdí, museli odstranit postupným odřezáváním větví a kmene. To vše pak snášeli na zámecké parkoviště pomocí jeřábu,“ popsal proces kácení městský kronikář Ivo Havlík. Strom měřil přes třicet metrů a padající kmen by mohl zdemolovat zámeckou kavárnu.

Vysoké penále pro brněnskou firmu ale radnici výrazně sníží cenu, kterou má zaplatit za obnovu parku. Práce stojí přes čtyři miliony korun. Město získalo dotaci, která pokryje tří čtvrtiny nákladů. „Takže když odečteme penále, zaplatí město mnohem méně, než by původně mělo,“ upřesnil starosta.

Park měří téměř osmnáct tisíc metrů čtverečních. Město teď řeší, co udělá s jezdeckou sochou Jana Žižky. Socha měří tři metry. Autorem je Bohumil Kafka. Sochu odhalili v roce 1957, je to vlastně zmenšená kopie sochy na pražském Žižkově. Město chystá její restaurování. Nejlépe do připomínky 600 let od Žižkova úmrtí, k němuž došlo roku 1424 nedaleko Přibyslavi.