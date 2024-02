Na nádraží v Brodě se cestující bojí, železničáři posílí ostrahu a koupí kamery

Každý, kdo chce přejít vozovku, zmáčkne tlačítko a za pár vteřin se na semaforu objeví zelená. Chodec v klidu přejde, řidiči čekají. „A to je problém. Tlačítko může zmáčknout doslova každý, kdo tudy projde. Zelená mu naskočí vždycky a zastaví na výjezdu z obchvatu provoz. Když tady půjde deset lidí za sebou v dopolední špičce, tak si to představte. Semafor je na místě, kde je celý den provoz jak na pražském mostě. Takže dokonalá brzda,“ popsal situaci řidič Luboš Milichovský. Alena Zápotočná, která pracuje v Pohledských Dvořácích, si semafor pochvaluje. „Kdyby tam nebyl, tak se pěšky do práce nedostanu. První auto mě srazí,“ řekla Deníku.

Připomínky k semaforu zazněly i na veřejném jednání zastupitelů. Podle místostarosty Libora Honzárka má semafor za úkol zajistit bezpečí chodců od obchodního centra Albert do Pohledských Dvořáků a zpátky. Semafor a přechod vybudovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před otevřením obchvatu. Jeho majitel, město, za stavbu zaplatí přes milion korun. Že přechod a semafor může být do budoucna problém, upozornil na jednání zastupitel Jan Kerber. „Nemyslím, že je to s ohledem na velkou průjezdnost šťastné řešení,“ poznamenal. Zastupitel upozornil, že se naproti Albertu staví další obchodní centrum Stříbrný Dvůr.

Podchod ani lávka

Tím se zvýší průjezd aut i počty chodců. Podle Kerbera by bylo daleko rozumnější, vybudovat v místě pro chodce například podchod. „Ten dotaz slýchám od veřejnosti často. Přechod ideální není,“ přiznal místostarosta Honzárek. Dodal, že v místě jiné řešení z odborného hlediska po konzultaci s ŘSD a dopravní policií uplatnit nejde. „Podchod tady vybudovat nejde kvůli blízkému potoku. Hrozí stálé zaplavování spodní vodou,“ vysvětlil s tím, že ani lávka není z bezpečnostních důvodů dobrá.

Jediné rozumné řešení, které by vyhovovalo jak řidičům, tak chodcům, je podle Honzárka funkci chytrého semaforu upravit. Takže chytrý semafor už nebude tak chytrý a v nejbližší době ho seřídí odborníci. „Semafor už nepustí na zelenou každého, kdo přijde. Zelená bude svítit jen v určitých intervalech, aby chodci stačili přejít, ale neblokovali neustále provoz. Není to asi nejlepší řešení, ale jinak to nejde,“ konstatoval Honzárek. Přechod a semafor zrušit nelze s ohledem na bezpečí chodců. „Nejde jen o dvě obchodní centra, ale ta lokalita je hustě obydlená, je tam průmyslová zóna, restaurace a v Pohledských Dvořácích dvě firmy,“ dodal místostarosta.