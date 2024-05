I my jsme dostali možnost si tohle řemeslo zkusit. Je to pravda. Do píšťaly není třeba foukat jako Meluzína. Ale jen zlehka a hlavně vědět, kdy přestat. Tak je naše první baňka na světě. Podle Pospíšila se budoucí sklář učí práci s píšťalou skoro rok, než získá ten správný cit pro věc.