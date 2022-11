To, co jsme tu zažívali, byla hrůza, stěžují si lidé ve Studenci. Když u nedalekých Údav začala v létě náročná oprava silnice první třídy 37, komunikace se zavřela a přes Studenec jezdil jeden kamion za druhým. „Kdyby jen jezdily. Kamiony se u nás před domem otáčely. Nemohli jsme v klidu ani přejít silnici,“ poukazují manželé Havelkovi a dodávají: „Teď je chvíli pořádek, ale příští rok to začne všechno znova.“ Dočasnou chvíli klidu si užívá i Erik Stoček s vědomím, že nepotrvá dlouho. „Kamiony ze Studence zmizely, protože silničáři otevřeli hlavní tah na Pardubice, ale opravy tam neskončily. Tak se příští rok máme na co těšit. Jenže se s tím musíme smířit,“ povzdechne si.

S opravou zmíněné silnice začalo ŘSD letos v létě. To ale znamenalo uzavírky a objížďky. Ve Studenci začalo v tu chvíli dopravní peklo. Řidiči nákladních aut a kamionů dlouhé objížďky nepochopili, nebo je ignorovali. „Hned, jak silnici zavřeli, jezdily dva dny od rána do večera přes Studenec nejen osobní auta, ale hlavně dodávky a náklaďáky. Ve Studenci nejsou chodníky, takže vyhnout se autům je problém,“ vzpomíná Marcela Laštůvková. Další popisují, jak kolem jejich domu jezdí řidiči zbloudilých polských kamionů a diví se, kam se dostali.

Slova lidí ze Studence potvrzuje i policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že nešlo naštěstí o masový jev. „Kontroly v dané lokalitě dělali policisté průběžně. Dopravní přestupky jsme zde zjistili velice zřídka, jednalo se o jednotky případů,“ říká policejní mluvčí.

Bezohlední řidiči

Jenže i to podle místních stačí. Dopravní situace ve Studenci se stává tématem debaty na městských sociálních sítích. Jedna z obyvatelek popisuje svoji zkušenost s hustým provozem kolem domu i jak ji cizí kamion u hřbitova málem vytlačil ze silnice. Starosta Ždírce Bohumír Nikl se brání. Město nemůže poručit arogantním řidičům, aby respektovali předpisy. „Vše bylo značeno dle předpisů a i z mého pohledu řádně a znatelně. Bohužel řidiči kamionů jsou velice bezohlední, byť ne všichni,“ vzkazuje stěžovatelům starosta. Policie ČR i městská policie kontrolovala podle Nikla dodržování zákazu vjezdu pro kamiony. „Několikrát jsem s příslušníky policie hovořil u hřbitova, když prováděli kontrolu. Před uzavřením silnice v příštím roce vše ještě projednáme s dotčenými orgány,“ zdůrazňuje Nikl.

Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové s každou uzavírkou silnice souvisí objížďka, kterou musí všichni řidiči dodržovat, jinak se dopouštějí přestupku. „Je možné, že někteří si cestu zkracují, policisté se takovým místům věnují a v případě porušení ze strany řidiče ukládáme pokuty v maximální výši,“ vysvětluje.

Podle Martina Bučka z komunikačního týmu je u Ždírce potřeba opravit úsek v délce skoro sedm kilometrů. „V rámci několika etap vyměníme až tři vrstvy asfaltu, opravíme krajnice, pročistíme příkopy,“ upřesňuje Buček. Práce začaly v srpnu. Za dva měsíce silničáři opravili dva úseky dlouhé skoro dva kilometry a ty v režimu předčasného užívání stavby uvedli do provozu.

