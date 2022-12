První den přišel na náměstí na kontrolu za pořadatele jednatel Tomáš Hermann. „Zatím jsem trochu napnutý. Klid budu mít, až se zaplní všechny stánky a přijedou všichni prodejci,“ prohlásil Hermann. Jak dodal, trhy se v Brodě konají po dvouleté covidové odmlce od patnáctého do třiadvacátého prosince od osmi ráno do pěti odpoledne. „ Počet stánků podobný, jako v předchozích letech. Naposledy před dvěma lety to bylo jedenadvacet krytých stánků . Omezený počet vlastních stánků, jako mají například výrobci trdelníku, podle potřeby doplníme stánky s plachtou, co se používají na farmářských trzích a trzích řemesel,“ upřesnil Hermann.

Ale i na trzích se musí šetřit. „ Z důvodu energetických úspor bude vánoční osvětlení omezeno časově do půlnoci,“ doplnil Hermann. Součástí trhů je i kulturní program. „ Novinkou je živý betlém, který připravuje Oblastní charita spolu s Adivadlem na pátek třiadvacátého prosince spolu s charitativním jarmarkem,“ upozornil Hermann.

Mezi prvními otevřel svůj stánek prodejce zboží z ovčí vlny Gríša Daftyan. „V Brodě jsem spokojený. Líbí se mi tady a jezdím už jenom sem. Na trhy řemesel například,“ upřesnil prodejce.

Zvuk vánočních koled přivábil na náměstí například Jiřího Meda s vnučkou. „Přišli jsme se podívat. Zatím se jen rozhlížím. Manželka by si přála košík na nákupy a tady slečna trdelník,“ dodal pan Jiří.

Podle Jitky Maršíkové mají ale vánoční trhy to nejlepší za sebou. „Po revoluci to byl hit. Kupovali jsme tam vánoční zboží co jinde nebylo, třeba čaje a voňavá mýdla. Dneska to koupíte na každém rohu. My si dáme svařák a přijdeme jestli bude nějaký program,“ poznamenala.

Městské divadlo a kino dostalo podle Hermanna pořádání trhů pod svou režii poté, kdy se ty poslední nepovedly a návštěvníci nebyli spokojeni. „Doufáme, že se to letos změní a obyvatelé Brodu si stěžovat nebudou. Děláme pro to maximum,“ zdůraznil Hermann.

Poslední vánoční trhy v Brodě pořádal Václav Štaubert ze Štoků. Zvítězil ve výběrovém řízení se smlouvou na tři roky. „Udělal jsem vše pro to aby vánoční trhy měly úroveň. Místo jednoho kulturního programu jsem jich uspořádal deset. Program stál 150 tisíc korun. Město mi povolilo využívat jenom omezený počet stánků,“ popsal Štaubert tehdy Deníku svoje problémy. Podle mluvčí městského úřadu Aleny Doležalové jednalo město v souladu se smlouvou kterou pořadatel sám podepsal.