Návrat k levné ubytovně? Nad dominantou města Hotelem Přibyslav visí otazník

Budoucnost hasičského hotelu bylo téma, kterým žila celá Přibyslav. Budova sloužila léta městu k pořádání společenských akcí. Obavy, co s hotelem bude dál, měl třeba tamní kronikář Ivo Havlík, který v minulosti podrobně zmapoval jeho historii. Obyvatele města vyděsila informace, že by si hotel pronajala personální agentura a ubytovala tam agenturní dělníky. „Obávám se, že by z hotelu byla časem kůlnička na dříví,“ poznamenal kronikář.

Podle přibyslavského sportovce Miloše Jandy je hotel dominanta města. „Škoda, kdyby skončil ve špatných rukou. Využíváme ho k ubytování účastníků našich sportovních soutěží. A nejsme sami. Jezdí sem sportovci ze Žďárska. Druhý takový hotel u nás a v nejbližším okolí není,“ zdůraznil před časem Janda.

Minulost Hotelu Přibyslav

První ubytovací zařízení na místě Hotelu Přibyslav bylo dokončeno v srpnu 1981 s kapacitou 92 lůžek. Bylo postaveno z unimo buněk a dostalo název "Mladý požárník".

Centrum hasičského hnutí provozovalo ubytovnu až do roku 1992, kdy ji pronajalo soukromému provozovateli. Ten v roce 1994 přistavěl venkovní terasu a ubytovnu přejmenoval na Hotel Garni. V pronájmu budova zůstala až do roku 1996, kdy se vrátila do správy Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska.

Od roku 2006 začala stavba současného Hotelu Přibyslav, slavnostně byl otevřen v roce 2007.

Radost z otevření hotelu má hlavně Jana Fialová, ředitelka Centra hasičského hnutí, které sídlí v zámku naproti. Centrum pořádalo v hotelu několikrát do roka školení, setkání hasičských historiků a další akce. Ty by bez hasičského hotelu skončily. „Pro Centrum je existenčně nutné, aby hotel Přibyslav byl v provozu. O kurzy, svatby a podobně by v Centru už nebyl zájem bez možnosti ubytování. V době, kdy se jednalo o budoucnosti hotelu, jsme bohužel přišli o každoroční odborný seminář kominíků. Když zjistili, že se v hotelu neubytují, zařídili si školení jinde,“ povzdechla si Fialová.

Radost z otevření hotelu má také přibyslavské informační centrum. V turistické sezoně se město bez hotelu neobejde.

Plesy, svatby i školení hasičů

Podle Knapka ale hotel nebude sloužit jen hasičům, nýbrž celému městu a každému, kdo projeví zájem. „Máme v plánu pořádat v hotelu svatby, plesy, firemní akce. Upravíme parkoviště, před hotel umístíme nafukovací model hasičského vozu, mimochodem největšího v republice,“ upřesnil podnikatel.

Třeba Okresní sdružení hasičů Benešov slibuje, že bude hotel využívat ke školení a kurzům. To plánuje i přibyslavský starosta, který měl o hotel a jeho budoucnost také obavy. „Chápu, že nájemce chce hotel udržet. Jsme ochotní s ním osobně navštívit naše firmy a spolky. Nájemce představíme a firmám doporučíme, aby hotel maximálně využívali,“ zdůraznil starosta Martin Kamarád.

Opuštěnému hotelu Přibyslav svitla naděje, neskončí jako ubytovna pro dělníky

Hotel v Přibyslavi je majetkem Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. Před Petrem Knapkem si ho pronajal na několik let Jiří Votava a akciová společnost První hasičská.