Stresující situace zažívají nyní řidiči u Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. V rekonstrukci jsou tam hned dva hlavní tahy. Šoféři se musejí smířit s objížďkami a čekáním v kolonách.

Ve Ždírci nad Doubravou kromě silnice na Chrudim rozkopali ještě kruhový objezd ve směru na Jitkov. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Silnice první třídy číslo 37 na Údavy je zavřená úplně. V pondělí začaly ve Ždírci práce na kruhovém objezdu na druhé silnici první třídy číslo 34 vedoucí na Jitkov. Tady je uzavírka jen částečná. Provoz sice řídí semafory, ale doprava je hustá a tvoří se dlouhé kolony. Řidičům se to moc nelíbí. Domácí jsou rozladění, cizí bloudí. Jak si někteří šoféři řekli Deníku, Ždírci a okolí je teď v létě lépe se vyhnout.

Pozor. Ve Ždírci nad Doubravou rozkopali kruhový objezd

Myslí si to i řidič Milan Strašil z Poličky. Na místě zjistil, že silnice 37 na Údavy je zcela neprůjezdná a ulice Brodská ve Ždírci na silnici číslo 34 je u cukrárny Dipp úplně zavřená. Celý kruhový objezd je rozkopaný, auta jezdí jen po jeho levé polovině. Proto provoz na silnici Žďárská řídí semafory. Další semafory jsou naproti ve směru od Havlíčkova Brodu. „Chápu, že v létě se musejí silnice opravit, ale rozkopat dvě hlavní silnice najednou, to je k vzteku,“ postěžoval si. Mračí se i místní. „Je to tady samá objížďka samý zákaz, jedna cedule vedle druhé. Mezi baráky se nám motají cizí kamiony. Přitom Brodská ulice je nová, dělali ji nedávno, a ten kruhák taky. To mi hlava nebere,“ poznamenal Zdeněk Mühlfeit.

Uzavírka silnice první třídy 37 ve směru Ždírec a Údavy potrvá do konce října. U Jitkova až do listopadu. Rekonstrukci obou hlavních silničních tahů financuje Ředitelství silnic a dálnic ( ŘSD).

Objížďky



Rekonstrukce silnice I/37 Údavy

Objízdné trasy ze Ždírce nad Doubravou do Horního a Nového Studence vedou přes Chotěboř – Bezděkov – Sloupno – Podmoklany.



Objízdné trasy ze Ždírce nad Doubravou do Údav nebo Stružince vedou přes Chlum - Hlinsko – Všeradov - Údavy.



Objízdná trasa do Trhové Kamenice vede přes Chlum – Hlinsko – Rváčov.



Rekonstrukce silnice I/34 Jitkov

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t vede po silnici II/345, II/344, II/345 a I/38 přes zastavěné území obce Ždírec nad Doubravou, Sobíňov, Chotěboř, Vilémov, Golčův Jeníkov, Kámen, Radostín, Havlíčkův Brod.



Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t vede po silnici III/03424, III/3509, II/351 a II/345 přes zastavěné území obce Česká Bělá, Chotěboř, Sobíňov a Ždírec nad Doubravou.

Zdroj: ŘSD

Úsek určený k rekonstrukci na silnici první třídy 34 u Jitkova měří asi sedm a půl kilometru. Vede od okružní křižovatky ve Ždírci nad Doubravou do Jitkova k mostu přes Jitkovský potok. Opravy jsou v režii ŘSD rozdělené do čtyř etap, aby zůstala zachována dopravní obslužnost Nového Ranska. První etapa už začala u křižovatky ve Ždírci po odbočku na Slavětín. Potrvá osm týdnů. „Na okružní křižovatce ve Ždírci nad Doubravou začala rekonstrukce povrchů. Z toho důvodu bude rozdělena na dvě části a doprava bude vedena kyvadlově vždy jednou částí okružní křižovatky,“ informovala ředitelka Marie Tesařová.

K parcelám ve Ždírci nad Doubravou vede nová silnice

Nového Ranska se opravy dotknou až ve druhé a třetí etapě. Tehdy v rámci stavby dojde k úplným uzavírkám silnice první třídy 34 v úseku Jitkov – Ždírec nad Doubravou . Rekonstrukce dvou silnic se dotýká nejen řidičů, ale také autobusové dopravy. „Všechny autobusy budou z Nového Ranska odkloněny na objízdnou trasu a nebudou jezdit přes zastávku Nové Ransko. Důvodem je i velmi nízké využívání zastávky Nové Ransko v běžném provozu, kdy tudy projedou tři osoby za den,“ upozornil starosta Ždírce Bohumír Nikl.