Další uzavírka. Doprava v Havlíčkově Brodě tak opět houstne. Až do půlky září je zavřená Havlíčkova ulice. Dělníci tam v druhé etapě opravují silnici i chodníky. Pod okny obyvatel duní stavební stroje. Opravy platí město.

Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Průjezd Brodem je teď za trest. To si myslí Milan Machek, který jezdí do práce z Pražské ulice do Perknova, místní části Brodu. „Chotěbořská je rozkopaná. Na obchvatu u Penny se nedá projet. Naštěstí jezdím do Perknova kolem starého hřbitova. Když nemusím, po Brodě autem nejezdím,“ povzdechl si řidič.

Havlíčkova ulice v Brodě už potřebovala nutně rekonstrukci. První část opravili dělníci loni. Pak stavbu zakonzervovali a letos pokračují druhou etapou. Podle Josefa Mareše změnu v Havlíčkově ulici potřebovaly hlavně chodníky. „Jsou samá díra, někdy nepoznáte, kde začíná chodník a končí silnice. Někde chybějí chodníky úplně,“ prohlásil.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Letos se dělníci pustili do oprav úseku ulice v délce přes dvě stě metrů. „Havlíčkova ulice je naše bolavé místo,“ potvrdil místostarosta Libor Honzárek. Za opravy zaplatí město letos třicet milionů korun. Ulice chce nejen nové chodníky a novou silnici, ale také přípojku do nové obytné zóny a nové inženýrské sítě.

To s sebou ale nese také objížďky a uzavírky. V současné době je podle odboru dopravy úplně uzavřená část Havlíčkovy ulice včetně křižovatek s ulicemi Hrnčířská a Jahodova. Uzavírka poznamená i zastávky autobusů. „Objízdná trasa pro veškerou dopravu včetně autobusů ve směru od Perknova do centra, je vedena z ulice Perknovské do ulice Havlíčkova a Králíčkova na silnici Ledečská, přičemž autobusy z Ledečské ulice odbočí vlevo na ulice Stamicova, přes kterou se autobusy vrátí na trasu linek do ulice Havlíčkova,“ popsala systém objížďky mluvčí městského úřadu Alena Doležalová.

Havlíčkova ulice

Jedna z nejhorších, co do kvality. Na opravu čekala roky.

Opravy se dělí na etapy. K první došlo loni.

Cena oprav jedné etapy asi 30 milionů korun.

Uzavírka trvá do 15. září.

Ulice potřebuje nový povrch, veřejné osvětlení, chodníky, inženýrské sítě.

Investorem je město Havlíčkův Brod.

Do podzimu pokryje silnici nový povrch, řidiči se dočkají parkovacích míst a chodníků. Součástí oprav je i nové veřejné osvětlení, nová dešťová kanalizace a stavba retenční nádrže o rozloze až sto metrů čtverečních. Dělníci vymění i staré inženýrské sítě, rozvody vody a plynu na náklady jejich majitelů.