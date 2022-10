Kostýmy jsou všude. Šaty pro kněžnu do Lucerny, kostým čerta nebo ovčí kožich. Anna Šauerová z Přibyslavi kostymérnu v kulturním domě vede už minimálně dvacet let. Je jediná v okrese, o návštěvy není nouze. „Jezdí k nám divadelní soubory z druhého konce kraje. Lidi chtějí kostým na maškarní nebo do masopustního průvodu,“ říká zkušená režisérka divadelního souboru. Při platbě za půjčovné se nikdo nezruinuje. Maximálně sto padesát korun. Nezáleží na tom, jestli kostým z půjčovny zmizí na týden, nebo na měsíc. Samozřejmě se stane, že se někdy kostým zpátky do Přibyslavi nevrátí. „Ten, kdo si ho půjčil, ho zašantročí, zničí, nebo si ho nechá. Ale to už je život,“ krčí rameny Šauerová, která před důchodem pracovala v kultuře, usmívala se na turisty v informačním centru a organizovala výstavy v Kurfürstrově domě.