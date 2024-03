Kraslice, zajíčci, dekorace, beránci. Velikonoční výstavu přichystali ve Vísce u Chotěboře. Na svědomí ji mají místní ženy, které si říkají Šikulky. „Moc nás sice není, ale o to s větším nadšením se scházíme,“ prozradila s úsměvem Ivana Němcová, která spolek vede. Tvoří různé věci, ve Vísce se už pochlubily například vánočními dekoracemi nebo patchworkem. „Něco vyrobíme společně, něco děvčata udělají doma,“ dodala.

Výstava ve Vísce nabízí pestrou směs velikonočních dekorací. | Video: Deník/Erika Nováková

Vystavené dekorace však nebyly jenom z dílny žen, ale zapojil se i třináctiletý Gabriel David. Rukodělná výroba je jeho koníčkem už od útlého věku, ale například i rád a s chutí peče. Více o jeho tvoření ve videu.

Zdroj: Deník/Erika Nováková

Pokud by se někomu velikonoční dekorace líbily, je možné si je zamluvit, výstava však primárně prodejní není.

Výrobky Šikulek budou k vidění ještě v pondělí 25. března od 16 do 18 hodin, ve středu dopoledne je připravený program pro děti z místní mateřské školy a v pátek se zájemci na velikonoční dekorace budou moci podívat naposledy, a to od 14 do 17 hodin.