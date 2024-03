Vyhlášená restaurace, sportovní vyžití v létě i v zimě a změna ve vedení, ke které došlo v roce 2022 po dlouhých letech. Takový je stručný popis městyse, kde Deník natáčel a fotil nejnovější kvíz.

Poznáte, kde na Vysočině jsme tentokrát natáčeli? | Video: Deník/Martin Singr

Pokud stále tápete, budiž další nápovědou, že přes městys vede frekventovaná cyklostezka nebo železniční trať a neustále se rozrůstá.

Za poslední roky se do povědomí dostal i několika kuriozitami. Šlo zejména o železniční most, který před sedmi lety z recese natřeli na růžovo a pod který se před rokem a čtvrt po opravě silnice nevešel autobus. Šťastný konec měla i situace, kdy se jiný autobus zasekl na železničním přejezdu za vlakovým nádražím, když objížděl kolonu na dálnici. Bylo to podruhé za posledních deset let, poprvé však tato situace skončila srážkou.

Pokud si nejste jistí, podívejte se ještě jednou na video, které zachycuje méně i více známé lokality městyse, který leží nedaleko krajského města.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Stále nevíte? Vyberte si ze zúžené nabídky míst níže a podívejte se, co si myslí ostatní čtenáři Deníku.



Nahrává se anketa ...

Ať už jste místo poznali „na první dobrou“, nebo jste si nechali poradit seznamem, ověřte si správnou odpověď. Stačí zhlédnout video níže, kde budeme postupně odhalovat nejznámější místa městyse, až v závěru prozradíme název.