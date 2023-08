Josef Čejka z Keřkova ve vile kdysi bydlel. „Patřila Sativě Keřkov . Žilo v ní několik rodin. My kluci jsme tam byli spokojení. Pěkné bydlení, velký dvorek k zábavě. Teď je to barák hrůzy,“ povzdechl si keřkovský dobrovolný hasič.

Vila, na první pohled v minulosti výstavní objekt, může dnes sloužit jako kulisa pro filmové horory. V průčelí sice na vratech a vstupní brance visí zámek, ale ze zadní strany není žádný plot. Jak Deník zjistil, dveře do objektu jsou vyražené a okna rozbitá. Nic nebrání tomu, aby se v budově usadili nevítaní hosté a dům ničili dál.

Uvnitř dokonalý je obraz zkázy. „Já myslím, že dneska je vila v takovém stavu, že by tam snad ani bezdomovci nechtěli žít. Majitel slibuje, že vilu opraví, ale nic se neděje. Opravy by stály miliony. Takže snad bylo lepší tu hrůzu zbourat, už z důvodu bezpečnosti,“ poznamenal hasič Čejka.

Do minulosti vily dal nahlédnout i předseda osadního výboru Tomáš Háněl. Jak zdůraznil, mrzí ho, že dnes je vila ostudou obce. „V Keřkově dost lidí hledá byt. Kdyby majitel budovu skutečně opravil a nabídl místním byty k pronájmu, určitě by neprohloupil,“ konstatoval Háněl. Jak upřesnil, vila patřila kdysi do majetku keřkovské Sativy, známé produkcí brambor. Po společenských změnách se Sativa rozdělila a vila získala nového majitele. „Jenže pak se tam objevilo několik problematických rodin,“ povzdechl si Háněl.

Vybydlená vila v Přibyslavi



Dům čp. 62 byl majetkem šlechtitelské stanice Sativa Keřkov



Současný majitel Astiva s.r.o



Současný stav: zdevastovaný objekt nevhodný k bydlení



Majitel slibuje rekonstrukci

Právě sociálně nepřizpůsobivým, kteří se do vily nastěhovali, dávají obyvatelé Keřkova za vinu její devastaci. To potvrdil Deníku i jeden ze starousedlíků. Jméno zveřejnit nechtěl. „Nechci nálepku rasisty. Bohužel máme u nás skupiny lidí nedotknutelných i když se někteří chovají s prominutím jako dobytek. Když na to poukážete, obrátí se to proti vám,“ vysvětlil muž, proč o zveřejnění identity nestojí a popsal jak soužití místních s problémovými rodinami vypadalo. „Nepořádek, randál. Ti lidé nikde nepracovali. Bylo jich pořád víc, stahovali se k nim i bezdomovci. Měli spoustu času, bloumali po vesnici. Nám se ztrácelo dřevo, ovoce, zelenina ze zahrad, třeba i plaňky z plotu. Naštěstí už z Keřkova zmizeli. Jsem rád, že je barák na spadnutí, aspoň do něj majitel nenastěhuje další dárečky,“ dodal starousedlík.

S problémovými obyvateli Keřkova, kteří z obce zmizeli asi před rokem, si užili i přibyslavští hasiči. Jak stojí v zápisech z hasičských výjezdů z roku 2019, třeba dvakrát za sebou ve dvou dnech byli hasiči z výjezdové jednotky Přibyslav voláni do stejného domu číslo 62 v Keřkově k záchraně kočky, která je prý uvězněná v okapu ve výšce třetího patra. Pokaždé to byl nesmysl. Hasiči upozornili operačního důstojníka na možné podezření ze zneužití jednotky a informovali starostu města.

Majitelem vily je dnes akciová společnost Astiva s.r.o. „Budova bude v brzké době rekonstruována. Omlouváme se, ale nebudeme mediím sdělovat další informace,“ vzkázal Deníku za Astivu Michal Bašta. Podle předsedy osadního výboru Keřkov Tomáše Háněla ale majitel slibuje opravu vily od té doby, co ji získal.

Zdevastovaná vila v Keřkově, podívejte se na ni na videu:

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Starostovi Přibyslavi Martinu Kamarádovi se nelíbí, v jakém stavu vila je, ale co s ní majitel zamýšlí doopravdy, netuší. „O záměrech s objektem nemáme žádné informace. Kdysi se v areálu sídla společnosti Astiva pokoušeli o změnu územního plánu, ale zastupitelstvo jim nevyhovělo z obavy, že by zde mohla vzniknout ubytovna. Od té doby nemáme s majiteli kontakt,“ řekl starosta.