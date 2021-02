O něco jasněji je v otázkách očkovacího centra v Havlíčkově Brodě. V pátek došlo k výraznému posunu a už je téměř jisté, že se bude očkovat v areálu brodské nemocnice. Nemusí to ale být jediné místo na Havlíčkobrodsku.

Budoucí očkovací centrum v Nemocnici Havlíčkův Brod. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Směřuje to k nemocnici, ale musí to ještě rozhodnout přímo její vedení. V případě, že to vyjde, jsme připraveni jim maximálně pomoci. Mohli bychom tam zajistit například hlídku městské policie, která by dohlížela na pořádek, nebo parkovací místa. Ta by pravděpodobně vznikla pod nemocnicí, a to v Husově ulici,“ nastínil starosta Brodu Jan Tecl.