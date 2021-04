Podle bývalé starostky obce a později místostarostky Paclíkové má Víska obrovské problémy. „Zastupitelstvo je paralyzováno strachem přijímat za dění v obci odpovědnost a odmítá řešit problémy,“ napsala Deníku. Tvrdí, že viníkem je starosta Ondřej Čapek.

Vše začalo podle Paclíkové v létě 2018. Tehdy se objevily zprávy, že externí účetní zpronevěřila obecní peníze. „Starosta to tajil, naopak obvinil finační výbor, že špatně pracoval. Na podzim se konaly obecní volby. Místa v zastupitelstvu obsadil starosta Čapek a jeho stoupenci,“ konstatovala Paclíková, Začátkem roku 2019 začala zpronevěru šetřit policie. O kauze psal i Deník. Účetní dostala tři roky nepodmíněně a zákaz činnosti.

Ludmila Paclíková se na jaře 2020 stala místostarostkou. Od té doby se, jak vysvětlovala, marně snažila dohodnout se starostou Čapkem, aby úřad pracoval, jak má. „Po vyčerpání všech snah jsem rezignovala na funkci. Počet členů zastupitelstva klesl pod pět a tím se otevřela cesta k mimořádným volbám,“ popsala aktuální situaci.

Občané pro Vísku

Podle jejího názoru současný starosta Čapek hospodaří v obci jak na dobytém území a z úřadu si udělal „zlatý důl“. „Za čtyři roky fungování obecního obchodu máme ztrátu téměř milión. To samé v obecním lese. Jakékoliv snahy o kontrolu prodeje dřeva byly potlačeny. Finanční toky obce se valí nekontrolovatelně v režii jedné osoby,“ uvedla Paclíková konkrétní případy.

Proto se společně s dalšími nespokojenými obyvateli rozhodla založit volební uskupení Občané pro Vísku a kandidovat v mimořádných volbách letos v červnu. Chtějí se zaměřit na zanedbané oblasti, jako je například budování chodníků, obnova obecního lesa, kontrola obecní techniky a hlavně zprůhlednění obecního hospodaření.

Jak to bylo ve Vísce



V roce 2018 externí účetní obce zpronevěřila peníze

V roce 2019 zpronevěru šetří policie

Na jaře 2020 má obec novou místostarostku, ta posléze odstupuje, zastupitelstvo se rozpadá

Rok 2021 mimořádné volby

Kritická slova Paclíkové potvrdil i starosta dobrovolných hasičů a bývalý člen kontrolního výboru zastupitelstva Jiří David. „Víska je pro smích. Obecní úřad pod starostou Čapkem špatně hospodaří. Starosta se chová, jako kdyby mu obec patřila. Dokonce ho kvůli tomu vyšetřovala policie. Co je horší, s lidmi, co s ním nesouhlasí, jedná jako hulvát,“ sdělil.

Nebyl jsem z ničeho obviněn, říká starosta

Starosta Ondřej Čapek vyšetřování ze strany policie nepopřel. „Osobně jsem byl vyšetřován policií v několika žalobách. Policie několikrát kontaktovala i množství dalších obyvatel Vísky. Nebyl jsem z ničeho úředně obviněn, ani za nic trestán. Napsal jsem o tom i do našeho zpravodaje, každý si to může přečíst,“ sdělil Deníku Čapek a dodal: „Selhání jednoho člověka a těch, co ho měli kontrolovat, bylo zneužíváno k nevybíravým útokům na mě a další osoby a rodiny ve Vísce.“

Ludmilu Paclíkovou označil za neschopnou. „Nepodařilo se jí získat dotaci na modernizaci hasičské zbrojnice, nezvládla ani práci pro Státní okresní archiv a nakonec rezignovala na funkci. Proto musíme vypsat nové komunální volby,“ vysvětlil starosta.

Že obec Víska a její vedení bylo skutečně v hledáčku policie, potvrdila i policejní mluvčí Stanislava Rázlová. „Kriminalisté prověřovali oznámení ve věci zneužití pravomoci úřední osoby, ke kterému mělo dojít v obci na Chotěbořsku. V rámci prověřování nebyly zjištěné skutečnosti, které nasvědčují tomu, že by došlo v tomto případě k trestnému činu a věc byla odložena,“ reagovala na dotaz Deníku.

Luboš Sedláček z rybářského spolku je rád, že už ve Vísce nebydlí. „V té vsi nebyl nikdy klid. Pořád se tam někdo s někým hádal. Třeba horní konec s dolním. Případ s účetní tomu dal korunu. Do Vísky jezdím pořád. Děláme akce pro rybáře. Se starostou jsem spory neměl, ale když vidím, že se tam mezi sebou hádají, hází vinu jeden na druhého, jsem rád, že už tam nebydlím. Obci takového spory určitě neprospívají,“ povzdechl si.