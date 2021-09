Ve Vísce u Nové Vsi u Chotěboře to v sobotu odpoledne voní sladkými koláčky. Celkem dvanáct víseckých žen v místní sokolovně soutěží o ten nejlepší. „Hm, to bude složité,“ zní z publika.

Volba nejhezčích i nejchutnějších dává čtyřčlenné porotě zabrat. „Všechny jsou skvělé, to bych chtěl zdůraznit,“ potvrzuje předseda hodnoticí komise, senátor a starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Z řad veřejnosti však mají někteří jasno. „Jednoznačně tento,“ ukazuje Jarmila na jeden ze vzorků a labužnicky se usměje. „Je tak křehký a těsto opravdu lahodné,“ podotýká, aniž tuší, že právě okomentovala vítězný koláček.

Iva Lacinová se po soutěži přiznává, že prvenství nečekala ani náhodou. „Znáte to. Je to den, kdy se vám moc nedaří. Těsto mi nekynulo tak, jak jsem si představovala. O to víc mne vítězství těší,“ říká maminka šesti dětí, která ještě dopoledne prodávala v místním krámku.

Soutěže o posvícenský koláček se účastní pravidelně, předchozí ročník dokonce také vyhrála. „Pečení mě baví. Manžel má rád sladkou snídani, a tak něco dobrého u nás pokaždé najdete. I děti si rády pochutnají,“ prozrazuje s tím, že spoléhá nejenom na tradiční a ověřené recepty, ale s nadšením i experimentuje. Občas je to však náročné, protože má širokou rodinu. „Když se všichni sejdeme, peču i ze dvou kil,“ směje se.

Vísecké sladké odpoledne zpestřuje módní přehlídka. K vidění jsou úplety z přírodních materiálů, které vyrábí Ivana Hrnčířová z Pacova na Pelhřimovsku. „Děláme modely zákaznicím přímo na míru. Většinou nás oslovují dámy, které se v normálním obchodě neobléknou, protože nemají konfekční velikost,“ popisuje Hrnčířová. Kdysi i s partnerem Karlem Eisenwortem jezdívali prezentovat svou tvorbu pravidelně, dnes tak dělají už jen sporadicky. „Máme svůj věk, takže v tomto jsme spíše v útlumu. Ale do Vísky jezdíme každý rok. Je to opravdu povedená akce,“ dodává.